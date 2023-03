Banda norte-americana D.R.I. se apresenta em festival em BH

Com uma mistura de hardcore e thrash metal, o D.R.I. se apresenta neste sábado em BH (foto: D.R.I./Reprodução site) Formado em 1982, em Houston, nos Estados Unidos, o D.R.I. (ou Dirty Rotten Imbeciles) começou como uma banda de punk/hardcore, mas ao longo daquela década e também dos anos 90 passou a incrementar elementos do thrash metal. Após sete álbuns de estúdio (incluindo o EP de estreia "Dirty rotten", de 1983), hiatos de atividades e turnês de reunião, o grupo desembarca em Belo Horizonte neste sábado (11/3) para se apresentar na edição de 20 anos do Kool Metal Fest, no palco do Mister Rock, no bairro Prado, região Oeste da capital. O festival começa às 16h e tem mais seis atrações: as brasileiras Violator (Brasília), Facada (Fortaleza), Surra (Santos), Payback (BH) e Falsa Luz (BH) e o grupo alemão Khnvm, com origens em Bangladesh.









A formação atual do grupo conta com os fundadores Kurt Brecht (vocais) e Spike Cassidy (guitarra), o baixista Greg Orr e o baterista Rob Rampy.





Violator, Surra e Facada





Oriundo de Brasília, o Violator tem no currículo álbuns de thrash como o EP "Violent mosh" (2004) e os discos cheios "Chemical assault" (2006) e "Scenarios of brutality" (2013), além de outros formatos, vide o ao vivo “You never know the charm of thrash, live in Beijin” (2019).





Já os santistas do Surra investem em um crossover de thrash, hardcore e grind, evidenciado em discos como “Tamo na merda” (2016) e “Escorrendo pelo ralo” (2019), enquanto os cearenses do Facada apostam em um grindcore, ratificado no álbum “Quebrante” (2018).





Kool Metal Fest 2023





Bandas: DRI (EUA) + Surra Facada Violator Falsa Luz Payback Khnvm

Data: 11 de março de 2023

Horário: 16h

Local: Mister Rock (avenida Teresa Cristina, 295, Prado

Ingressos online: https://www.clubedoingresso.com/evento/dri-koolmetalfest-bh

Preço: R$135 (2° lote promocional/estudante)