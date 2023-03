Chaim Topol, protagonista de 'Um Violinista no Telhado', morre aos 87 anos

Chaim Topol, com a mão direita no peito, ao lado de Ariel Sharon, ex-premiê de Israel (foto: SVEN NACKSTRAND / AFP)

O ator israelense Chaim Topol, conhecido por seu papel no filme "Um Violinista no Telhado", faleceu aos 87 anos, anunciaram as autoridades de Israel nesta quinta-feira (9).Nascido em Tel Aviv em 1935, Topol cumpriu o serviço militar em uma companhia de teatro do exército israelense, na qual atuava e cantava.Após suas obrigações militares, ele se mudou para um kibutz com sua mulher e trabalhou como mecânico. Ao mesmo tempo, Topol continuava trabalhando com a companhia teatral que fundou.Em 1964, ele participou no filme "Sallah Shabati", uma comédia sobre as obrigações dos migrantes judeus procedentes dos países árabes, que fez grande sucesso em Israel. Por esta produção, ele venceu o Globo de Ouro de ator revelação.Em 1966, interpretou um papel coadjuvante ao lado de Kirk Douglas no filme "À Sombra de um Gigante".Um ano depois, em Londres, interpretou no teatro o personagem Teyve de "Um Violinista no Telhado", depois de fazer o mesmo papel em Israel.A adaptação para o cinema, em 1971, deste musical, que narra as dificuldades de um camponês em um "shtetl" (vilarejo judaico no leste da Europa) com o antissemitismo da Rússia czarista como pano de fundo rendeu o segundo Globo de Ouro de sua carreira.Sua interpretação da canção "If I Were a Rich Man" entrou para a história do cinema.Ele seguiu a carreira cinematográfica e teatral, com uma participação de destaque em 1981 no filme "007 - Somente para seus Olhos", no papel de um traficante grego aliado do espião britânico James Bond (Roger Moore).Em 2015, Topol, recebeu do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o Prêmio de Israel, a maior condecoração do país, por sua "contribuição especial à sociedade e ao Estado de Israel".Netanyahu expressou "grande tristeza" com a morte de um dos "maiores artistas" do país."Topol foi um artista multifacetado, com grande carisma e que representou Israel em todo o mundo", acrescentou em um comunicado.O presidente israelense, Isaac Herzog, chamou o ator de um "gigante da cultura israelense".O artista, que presidita uma associação de ajuda a crianças com doenças crônicas, sofria a doença de alzheimer.