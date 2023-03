Resumão do BBB23: Fred vence Quarto Branco e Domitila está no paredão

A dinâmica do quarto branco do Big Brother Brasil 23 chegou ao fim na manhã desta quinta-feira (9/3), depois de muita tensão durante a madrugada. Após cerca de 18 horas de prova, a sister Domitila Barros deixou a medalha, que fazia parte do desafio de resistência, cair. Agora, ela está direto no paredão sem direito a ir para a prova do bate e volta.



A folia foi marcada por um beijo entre Alface e Sarah Aline, que já tinham flertado em outras ocasiões.

Fred conversou com Larissa após a prova; Domitila segue no Quarto Branco (foto: Reprodução/Gshow )

Fred comemorou a vitória e aumentou a rivalidade com a miss Domitila ao conversar com os colegas de confinamento sobre o tempo no Quarto Branco. O jornalista disse para a sister Larissa que a miss estava “soberba” durante a prova e pediu para ele “não encostar no carro dela”.



Mas a principal fofoca envolvendo o casal foi outra: Fred disse que a rival falou que, se dependesse dela, a professora de educação física estaria fora do programa vivendo “nas DMs”, ou seja, flertando com outras pessoas.