Resumão do BBB: paredão, mais treta e quarto branco

Quem achou que o jogo estava ficando morno, se enganou muito, porque a casa do BBB está pegando fogo nos últimos dias! O grupo do quarto deserto rachou completamente depois de uma treta sem fim entre Fred Desimpedidos e Alface.



Tudo começou com questionamentos sobre alianças com pessoas do outro quarto, o que rendeu xingamentos de ‘traíra’, ‘saboneteiro’ e uma briga generalizada na casa depois do jogo da discórdia.





Confusão no BBB envolveu Fred Desimpedidos e Alface (foto: Rede Globo/Divulgação)



No paredão, a eliminada da noite foi Key. Junto com ela estavam Domitila e Sarah, que foi indicada pelo líder Fred e entrou em um embate com ele pela indicação inesperada.