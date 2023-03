MC Guimê atende big fone, e dinâmica irrita internet: 'Troca o script'

MC Guimê indicou Key Alves e Cézar Black ao paredão (foto: Reprodução/GloboPlay ) MC Guimê atendeu uma nova chamada do big fone no Big Brother Brasil e indicou Key Alves e Cézar Black ao paredão. A dinâmica, já anunciada pela produção do reality, aconteceu por volta das 18h30 desta quarta-feira (1/3). Por um lado, a internet comemorou a decisão do cantor. Contudo, parte do público reclama da previsibilidade das atividades.





Dois indicados ao paredão, sem poder participar da Prova do Líder, foi o poder dado a MC Guimê após atender o big fone. Sem pensar duas vezes, o brother indicou a jogadora de vôlei e o baiano Black, adversários do quarto fundo do mar.









Leia também: Nelly Furtado posta dança 'Lovezinho', hit do carnaval 2023, e viraliza Apesar das comemorações no Twitter, usuários se irritaram com a previsibilidade do jogo. Para muitos, a dinâmica está sendo repetitiva, fazendo com que os participantes prevejam as próximas etapas.





“Desativa esse big fone logo e divide os quartos para um votar no outro. Troca o script, já deu” reclamou um perfil.

DESATIVA ESSE BIG FONE LOGO E DIVIDE OS QUARTOS PARA UM VOTAR NO OUTRO TROCA O SCRIPT UM POUCO JA DEU AFF %u2014 Neusinha Amparado%uD83C%uDF3B (@Namparado1) March 1, 2023 que nervoso que dá com eles acertando que o próximo big fone vai ser tirar alguém do paredão mas não dizendo quem tiram, eu quero todos confirmando que deixam a pistokey lá véi %u2014 vicky desimpedida (@triwizaard) March 1, 2023

No próximo sábado (4/3), haverá um novo alerta na casa, e quem atender vai poder salvar um dos dois indicados desta quarta.