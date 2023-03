Nelly Furtado posta dança 'Lovezinho', hit do carnaval 2023, e viraliza

A cantora faz a dancinha da música no refeão: “Seu corpo suado e você em cima de mim, quando eu te encontrar vai ser sequência de lovezinho”.





Somente no último domingo (25/2), a música de Trayce teve crescimento de aproximadamente 860% na plataforma de streaming Deezer.







Não e a nelly furtado que meteu um dueto com o xurrasco. Ele venceu demais pic.twitter.com/eqKqIXspsf %u2014 gabi do pi ar (@gabi_bacelar) March 1, 2023 Apenas a Nelly Furtado dançando Lovezinho pic.twitter.com/sd0mC5djgE %u2014 Marixanana (@Mariroks) March 1, 2023

O vídeo de Nelly conta com mais de 1,2 milhão de visualizações no Tiktok oficial da cantora.

Um dos hits do carnaval 2023, 'Lovezinho' viralizou no Tik Tok com coreografia do influencer Xurrasco (foto: Reprodução Redes Sociais Nelly Furtado e Divulgação Trayce )

A cantora canadese Nelly Furtado notou a versão brasileira do hit dela 'Say it right', de 2006. Ela postou um vídeo no TikTok dançando a música ‘Lovezinho’ da cantora brasileira Trayce, que tem um sample da faixa internacional.Um dos hits do carnaval 2023, 'Lovezinho' viralizou nas redes sociais com coreografia do influencer Xurrasco 021. O post de Nelly é um dueto com o criador de conteúdo brasileiro e a dançarina Vanessa Lopes.