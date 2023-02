Marina Sena lança o single 'Tudo pra amar você' e grava segundo disco solo

Sensação no Spotify e Tik Tok, Marina Sena projeta sua carreira para além do Brasil (foto: Sony Music/divulgação)

O caminho está sendo pavimentado para o segundo álbum. Com o single “Tudo pra amar você”, recém-chegado às plataformas digitais, Marina Sena apresenta sua carta de intenções para o disco que vai suceder “De primeira” (2021). O lançamento do novo trabalho está previsto para os próximos meses.



O caminho está sendo pavimentado para o segundo álbum. Com o single “Tudo pra amar você”, recém-chegado às plataformas digitais, Marina Sena apresenta sua carta de intenções para o disco que vai suceder “De primeira” (2021). O lançamento do novo trabalho está previsto para os próximos meses.

“Ficou tudo tão lindo, com uma narrativa bem ao meu estilo. Acho que este single é uma dose bem gostosa de muita coisa boa que está por vir”, afirmou ela.

Tempero afrobeat

Parceria da artista com Iuri Rio Branco, também produtor da faixa, “Tudo pra amar você” é uma canção pop por essência, com elementos do afrobeat, o que garante bastante malemolência. O clipe foi dirigido por Vito Soares.





A expectativa em torno do segundo disco é grande, pois o trabalho marca a estreia da mineira na gravadora Sony Music. A canção também deixa claro que a intenção é de que a música de Marina se expanda para além do mercado nacional.

Balas na agulha para tal ela já tem. “Por supuesto”, seu maior hit até agora, esteve no topo da lista das músicas mais viralizadas do mundo e soma mais de 100 milhões de plays só no Spotify.





A cantora também ganhou três categorias do Prêmio Multishow, foi indicada ao Grammy Latino, cantou no Lollapalooza e Rock in Rio. Lá fora, já se apresentou nos festivais Roskilde, na Dinamarca, e Sines, em Portugal.





Hoje vivendo em São Paulo, Marina, que colocou Taiobeiras – município do Norte de Minas com cerca de 35 mil habitantes – no mapa da música, começou a mostrar a voz cantando ópera na loja de lingerie de uma tia na cidade natal. Mais tarde, foi selecionada para o reality musical “The voice Brasil”.

Leia também: Marina Sena e Pabllo Vittar consideram importante o artista se posicionar politicamente

Com 26 anos, soma oito de carreira. Quando Taiobeiras ficou pequena para ela, mudou-se para Montes Claros. Ao lado de músicos daquela cidade, tornou-se, em 2015, a vocalista d’A Outra Banda da Lua.





Um novo encontro mudou tudo. Em julho de 2018, Marina e A Outra Banda da Lua desembarcaram em Milho Verde, distrito do Serro, para um show. Foi ali que ela conheceu Marcelo Tofani, Luiz Gabriel Lopes e Mariana Cavanellas.





Cinco meses depois daquele encontro, saiu o primeiro fruto da parceria dos quatro, o single “'Fala lá pra ela”', que marcou o estreia da banda Rosa Neon. O grupo nasceu como projeto paralelo às carreiras – a saída oficial de Marina d’A Outra Banda da Lua ocorreu somente no início de 2021, com o lançamento do EP “Catapoeira”.

'Ombrim', Djonga e sucesso

A ideia no Rosa era que o quarteto se reunisse mensalmente para produzir uma canção e seu respectivo clipe. Em 10 meses, foram oito singles, entre eles o hit “Ombrim”, shows no Brasil, Portugal e Alemanha.





No final de 2019, vieram o primeiro álbum, “Rosa Neon”, parceria com o rapper Djonga, e o sucesso que ninguém (muito menos os próprios músicos) esperava. O ano de 2020 teve duas baixas, de Mariana e Luiz Gabriel e, em março de 2021, com o single “A gente é demais”, Rosa Neon anunciou seu fim.





Na época, Marina já havia lançado seu primeiro single, “Me toca”. A canção teve muita repercussão nas redes sociais, principalmente no TikTok. O terreno estava sendo preparado para a estreia solo – e o que poderá acontecer este ano, com o segundo disco, tem potencial para levar a cantora ainda mais longe.

(foto: Sony Music) Single de Marina Sena. Lançamento da Sony Music. Disponível nas plataformas digitais Single de Marina Sena. Lançamento da Sony Music. Disponível nas plataformas digitais