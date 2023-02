Com "Tempo de vendaval", Nara Pinheiro estreia nas plataformas digitais

Em seu álbum de estreia, Nara Pinheira, a mineira de Juiz de Fora, expõe sua voz, seus sons e sua poesia (foto: Marcela Calixto/divulgação)





Nascida em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, a cantora, compositora e musicista Nara Pinheiro estreia nas plataformas digitais com o álbum “Tempo de vendaval” (Sensorial Centro de Cultura). O disco traz nove faixas.





A artista explica que o disco reúne diferentes sonoridades para expressar suas sensações e paisagens internas, além de seu amadurecimento, como mulher e musicista, os mistérios do tempo, das fases da vida e o elo do presente, do passado e do futuro. Nesse trabalho, Nara expõe sua voz, seus sons e sua poesia.





Nara ressalta que esse é o trabalho mais importante da sua carreira. “É a minha estreia como cantautora, ao mesmo tempo em que retrata minha trajetória como instrumentista”. “Tempo de vendaval” é um disco autobiográfico, que conta sobre as experiências de vida da artista.





Ela revela que “Despertar”, single já lançado, é uma canção que fala sobre a passagem brilhante e intensa de uma estrela na Terra, a busca pelo elo do tempo e por novos caminhos. A composição é uma parceria dela e Marcio Guelber. Já “Âmago” fala sobre as montanhas e paisagens de Minas Gerais, a vida e o cotidiano na Serra da Mantiqueira, a busca pela sensibilidade e pela simplicidade.





"O álbum é o meu primeiro trabalho solo", ressalta a artista, que já trabalha como flautista há mais de 15 anos. "Mas esse é o meu primeiro trabalho como compositora também, e no qual faço a minha estreia como cantora."

Milton e Lô

Nara detalha que das nove faixas autorais, seis foram feitas em parcerias e outras três por amigos compositores mineiros. "É um disco que tem um pouco dessa estética, dessa sonoridade da música mineira e que pretende dialogar com o Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges. Então, ele traz músicas autorais e também de alguns amigos que acho que tinham essa linguagem parecida."





Nara conta que está lançando o disco nos formatos digital e físico, além de já estar realizando shows para divulgar o projeto. "Apresentei esse trabalho tanto de maneira instrumental quanto em formato de canção. E, como uma das vencedoras do BDMG Instrumental, o apresentei no CCBB BH, em dezembro do ano passado. Já tenho shows marcados em Juiz de Fora (18 de março) e também no Sesc São Paulo.”





“Tempo de vendaval” foi produzido a distância, segundo Nara. Parte do disco foi gravada em Juiz de Fora e outras em São Paulo e Belo Horizonte. Nara conta que o gênero é variado, pois tem instrumentos acústicos e elétricos e mistura de cancioneiro com temas instrumentais fortes. “Acho que ele dialoga com o indie, o rock alternativo, a MPB, o jazz brasileiro... Acho que flerta com bastante coisa nesse sentido.”

Maternidade

Desde que começou a conceber o disco, muitos eventos atravessaram a história da artista mineira e a maternidade foi, certamente, um desses momentos mais desafiadores e transformadores, que mudou a sua maneira de ver a música e a relação com seu instrumento. “Muitas das músicas que foram feitas junto com esse processo retratam o meu amadurecimento enquanto mulher e musicista.”





Nara esclarece que a ideia este ano é circular bastante com o novo trabalho. “Poder tocar, mas acontece que, assim que a gente lança um trabalho artístico, é como se fosse uma nova folha em branco para começar outros projetos. Então, já se tem um gás, pois quando a gente consegue finalizar, concluir um trabalho, ou seja, já dá vontade de seguir fazendo os próximos.”





“Tempo de vendaval” foi financiado pela Lei Murilo Mendes, por meio da Funalfa – Prefeitura de Juiz de Fora, com apoio da Lei Aldir Blanc e Secult/MG.









(foto: João Paulo Lopes/divulgação)

. Disco de Nara Pinheiro

. Nove faixas

. Disponível nas plataformas digitais





REPERTÓRIO

“CLAREIA” (Marcio Guelber & Nara Pinheiro)

“TEMPO DE VENDAVAL” (Nara Pinheiro & Marcio Guelber)

“DESPERTAR” (Marcio Guelber & Nara Pinheiro)

“ÂMAGO” (Marcio Guelber & Nara Pinheiro)

“SERENA” (Nara Pinheiro & Juliana Stanzani)

“A LÔ” (Victor Guelber)

“PARTO” (Antônio Loureiro & Thiago Amud)

“MIRAGEM” (Marcelo Gehara & Arthur Ferreira)

“ILUSÃO” (Nara Pinheiro & Marcio Gueber)