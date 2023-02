Brasil se encontra com o jazz no álbum autoral da cantora Adriana Gennari

Adriana Gennari tem 25 anos de carreira, lançou seis discos e gravou com Leila Pinheiro e Roberto Menescal (foto: Guima Carvalho/divulgação)

Com o objetivo de valorizar a influência do jazz na música brasileira, a cantora e compositora Adriana Gennari lança o álbum "Sobre a cor das harmonias – Adriana Gennari convida Pó de Café", com a participação de Roberto Menescal.







O novo disco me representa muito. Posso dizer que é o mais maduro dos meus trabalhos Adriana Gennari, cantora e compositora





Inéditas e parceria





A amizade de Adriana Gennari com o pioneiro da bossa nova é antiga. A cantora já gravou um DVD com Menescal, que também participou do primeiro álbum solo dela.





“O novo disco me representa muito. Posso dizer que é o mais maduro dos meus trabalhos. A gente vai vivendo, experimentando, ganhando experiência e se descobrindo enquanto intérprete. Essa identidade vai ficando mais consistente mesmo”, comenta.





A cantora explica que se trata de repertório de música brasileira tendo o jazz como o principal fio condutor. “Há também pitadas de neosoul e de blues, que experimentei durante toda a minha carreira”, diz Adriana.





Três faixas são cantadas em inglês. “Acho bacana, para que a música viaje pelo mundo. Tenho muita familiaridade com o inglês por ter sido professora do idioma, pelo repertório e por cantar jazz. A língua inglesa faz muito sentido nessas três composições.”





A música de Adriana com Menescal foi composta em português, mas na última hora ela decidiu gravar a versão em inglês que solicitou ao pianista e arranjador Murilo Barbosa, integrante do Pó de Café.

Clipe, singles e making of

O álbum chega a público nos formatos digital e físico. “Também sairá um clipe, provavelmente em março. Já lancei os singles ‘Trio’ e ‘Riso de cupido’, no ano passado, e o terceiro, ‘Be my song’, em janeiro. A próxima etapa será o vídeo com o making of mostrando todo o processo de gravação, com a gente no estúdio”, revela.

Com 25 anos de carreira, Adriana Gennari lançou seis CDs, com participações de Leila Pinheiro e do violonista Filó Machado, além do DVD “Brazilian jazz live”, em parceria com Roberto Menescal e banda Mecânica dos Solos, gravado ao vivo no Sesc Catanduva, em São Paulo.





O quinteto Pó de Café é formado por Murilo Barbosa (piano, arranjos e teclados), Bruno Barbosa (contrabaixo), Duda Lazarini (bateria), Marcelo Toledo (sax) e Rubinho Antunes (trompete).





“Sobre a cor das harmonias” foi gravado no Estúdio Rivière, em Ribeirão Preto, sob o comando do engenheiro de áudio Thiago Monteiro, indicado ao Grammy e criador do selo Blaxtream, dedicado à música instrumental.





(foto: Reprodução)

• Disco da cantora Adriana Gennari

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais

Carioca radicada em Araraquara (SP), Adriana conta que o álbum tem apenas uma releitura. “As outras músicas são inéditas de compositores aqui da região, de amigos e de alguns indicados. Ele traz uma parceria minha com Roberto Menescal. Ela se chama ‘Be my song’ e encerra o disco. Menescal toca guitarra nesta faixa”, diz.