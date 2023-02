Dicas para quem curte a folia em casa, mas não dispensa um bom samba

Percussão da Mangueira ganha destaque em "Coração do samba" (foto: Curta On)

Para quem gosta de aproveitar os dias de carnaval para ficar em casa, o Curtaon! – Clube de Documentários traz o especial “Pra Sambar”, com longas-metragens e episódios de séries que remetem ao mais brasileiro dos gêneros musicais. São 14 conteúdos. Eles falam da trajetória de sambistas (Cartola, Clara Nunes, Candeia, Clementina de Jesus e Tia Surica).

1. “Coração do samba”

Também abordam o talento de Rogério Caetano e Carlinhos 7 Cordas – ambos temas de episódios de “Sete vidas em sete cordas”. Há programas sobre o gênero musical em si e suas ramificações. Ganham destaque as escolas, estrelas das passarelas, sobretudo no Rio de Janeiro. O Curtaon! pode ser acessado por meio da ClaroTV+ e do site CurtaOn.com.br. Confira alguns destaques.

Os bastidores de uma escola de samba campeã, orquestra que rege um dos maiores espetáculos populares do mundo. Centrado na Mangueira e narrado por Elmo dos Santos, filho do fundador da bateria da verde e rosa, o documentário destaca o exuberante universo da percussão.

Marisa Monte e Paulinho da Viola (foto: Curta on)

Com direção de Lula Buarque de Hollanda e Carolina Jabor, retrata o cotidiano, as histórias da Velha Guarda da Portela e a pesquisa que a cantora Marisa Monte realizou, recuperando composições dos anos 1940 e 1950 não gravadas. O documentário conta com participações especiais de Paulinho da Viola e Zeca Pagodinho.

Clara Nunes é tema de documentário (foto: Curta on)

3. “Clara estrela”

A mineira Clara Nunes (1942-1983) é, até hoje, fenômeno absoluto do samba. Conhecida pela mistura de ritmos e por explorar a pluralidade musical, a cantora conquistou o Brasil e o mundo com “O mar serenou” e “Conto de areia”, que se tornaram clássicos em sua voz. O documentário resgata a carreira da artista, com narração da atriz Dira Paes e depoimentos retirados de entrevistas de rádio e TV. A direção é de Susanna Lira e Rodrigo Alzuguir.

Clementina de Jesus: conexão entre África e Brasil (foto: Reprodução)

4. “Clementina”

O documentário resgata músicas e a história de Clementina de Jesus, praticamente “orixá” da cultura afro-brasileira. Os sambas mais poéticos, o batuque cheio de balanço e os cantos religiosos conduzem ao fascinante mundo de Quelé. Com sua voz, essa neta de escravos trouxe a alegria, a potência e o drama da condição do negro no Brasil.

Cartola e a mulher, dona Zica, o 'casal patrimônio' da Mangueira (foto: Reprodução)

5. “Cartola – Música Para Os Olhos”

Filme relembra a trajetória de Angenor de Oliveira, mais co- nhecido como Cartola, baluarte da Estação Primeira de Mangueira e um dos mais importantes músicos do samba. Paralelamente à história do artista, a produção aborda a construção da memória do Brasil.