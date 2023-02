Affonsinho lança o single 'Consertar o mundo' com Malvina e César Lacerda

Affonsinho planeja novo álbum com os singles que vem lançando nas plataformas desde 2020 (foto: Victor Schwaner/divulgação)





Affonsinho lança o single “Consertar o mundo”, com duas participações especiais: a cantora Malvina e seu irmão, o compositor César Lacerda. Amigos há muitos anos, só agora Affonsinho e César tiveram a oportunidade de gravar juntos.





Este é o nono single que o mineiro Affonsinho manda para as plataformas, desde 2020. A balada tem influência de Guilherme Arantes, Beatles e Elton John.





“A melodia não se parece com as composições do Guilherme, mas é uma canção na escola que Paul McCartney e Elton John nos deixaram, ou seja, de compor ao piano. Como não toco piano, toquei guitarra”, diz ele. “A capa, aliás, é um piano desmontado.”

Confiança no futuro

A letra é otimista, fala de um futuro melhor. Autor dos versos e da melodia, Affonsinho considera possível consertar “o mundo de dentro, que está perto da gente”.





Antes, ele já havia incluído na música “‘Certeza?” um verso que faz parte do novo single. “Diz assim: 'Que conforto no peito é consertar um conceito'. Com as redes sociais e tanta coisa que está acontecendo no planeta, principalmente no Brasil, a gente está tentando consertar muitos conceitos que aprendemos na escola e na família”, observa.





O compositor mineiro aposta na revisão de valores que, hoje em dia, perderam a validade. “Tudo está mudando e a gente tem de mudar nossos conceitos também”, comenta.





Affonsinho diz que o encontro com César Lacerda foi especial. “Gosto muito dele, compositor da geração do meu filho, Frederico Heliodoro. Já teve músicas gravadas por Maria Bethânia, Gal Costa e Zezé Motta.”





Por sua vez, Malvina Lacerda participou de outros trabalhos de Affonsinho. Fez vocal na canção “Flores pra ela” (2013) e gravou “Juntinho” (2017), no projeto audiovisual “Affonsambas”. Durante a pandemia, fez lives com o mineiro.

Gauguin: reforço de peso



O compositor conta que pretende reunir os singles que lançou desde 2020 em um álbum. “Estou produzindo tudo em casa e mandando para o Marcos Gauguin masterizar. Tenho muita confiança no talento e no ouvido dele”, diz.





Gauguin é um produtor especial. “Quando ele fala algo, é porque conhece, já estudou aquilo a fundo. Porém ele não faz o marketing pessoal que é moda hoje, com todo mundo na internet. O Gauguin fica mais na dele. Entre tantos trabalhos, produziu os dois primeiros discos do Skank. Produz com profissionalismo e carinho impressionantes”, elogia.





Com 14 discos autorais no currículo, Affonsinho avisa: nunca deixou o lado “roqueiro e blueseiro” do início de sua carreira.





“Continuo tocando a mesma guitarra blues da época da banda do Renato Társia. Só que estou tocando música brasileira, porque moro no Brasil. Faço música para o mercado brasileiro”, diz. O trabalho dele extrapola fronteiras, sobretudo por causa das plataformas. “Sou até bem tocado na Espanha e no Japão, entre outros países”, observa.

BB King, Freddie King, Eric Clapton e Jeff Beck continuam sendo referências para ele. Os dois discos “Esquinas de Minas” são provas disso.





“Eu e Gauguin brincamos de Beatles e BB King nas músicas do Clube da Esquina. Nas faixas do Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes, todos os fraseados de violão vêm das escalas pentatônicas do BB King”, afirma.

(foto: Reprodução)

.Single do cantor e compositor Affonsinho

.Convidados: Malvina e César Lacerda

.Disponível nas plataformas digitais