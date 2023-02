Bruce Willis é diagnosticado com demência frontotemporal

Família de Bruce Willis confirmou diagnóstico de demência frontotemporal [FTD] (foto: Angela Weiss / AFP)

O ator Bruce Willis foi diagnosticado com demência. A informação foi confirmada pela família do astro de Hollywood, que emitiu um comunicado nas redes sociais nesta quinta-feira (16/2), menos de um ano depois dele ter deixado de atuar devido às crescentes dificuldades cognitivas.

Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce , na primavera [boreal] de 2022, sua condição progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal [FTD]", afirmou a família em um trecho.

A esposa de Willis, Emma, apresentou uma explicação sobre a doença no texto. "FTD é uma doença cruel da qual muitos de nós nunca ouvimos falar e pode atingir qualquer pessoa. Para pessoas com menos de 60 anos, a FTD é a forma mais comum de demência e, como o diagnóstico pode levar anos, a FTD provavelmente é muito mais prevalente do que sabemos. Hoje não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos que possa mudar nos próximos anos", pontua.

Segundo ela, o ator ficaria alegre de ver seu caso dando visibilidade para casos semelhantes da doença.

"Sabemos em nossos corações que, se ele pudesse hoje, gostaria de responder trazendo atenção global e uma conexão com aqueles que também estão lidando com esta doença debilitante e como ela afeta tantos indivíduos e suas famílias... Bruce sempre encontrou alegria na vida e ajudou todos que ele conhece a fazer o mesmo", diz o texto.