"As Five" volta com nova personagem e triângulo amoroso

Amigas enfrentarão novos dilemas da vida adulta e de relacionamentos na segunda rodada da série (foto: Fábio Rocha/Globo)



Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari) e Keyla (Gabriela Medvedovski) estão de volta para a segunda temporada de “As five”, que estreia no Globoplay, na próxima quarta-feira (8/2). O novo ano da produção, criada por Cao Hamburger, começa já com a terceira leva de episódios engatilhada. Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari) e Keyla (Gabriela Medvedovski) estão de volta para a segunda temporada de “As five”, que estreia no Globoplay, na próxima quarta-feira (8/2). O novo ano da produção, criada por Cao Hamburger, começa já com a terceira leva de episódios engatilhada.









O segundo ano vai contar com uma nova personagem, que vai interferir na dinâmica do grupo: Maura (Tamirys O’hanna), uma garota segura de si, que trabalha com Ellen em uma startup.





Enquanto isso, as amigas estão se virando. Depois de se mudar para a casa de Lica e engatar um namoro com Nem (Thalles Cabral), Benê passará por uma situação delicada no relacionamento: o namorado resolve se mudar também para o apartamento de Lica, e a convivência diária não será fácil.

"Cancelada" vai para clínica

Tina, que enfrentou a perda da mãe e foi vítima de “cancelamento” nas redes sociais, larga tudo e vai para uma clínica de reabilitação. De lá, ela sai disposta a seguir um novo estilo de vida.





Responsável pela criação solo do filho Tonico (Matheus Dias), Keyla vai se unir a Tina para transformar o antigo restaurante japonês da família da amiga numa casa de shows. Só que as duas vão bater muita cabeça.





Por fim, Ellen, após concluir seu mestrado no MIT, retorna ao Brasil para trabalhar em uma startup comandada por Fábio (Luiz Bertazo), um chefe abusivo. É lá que conhece Maura, advogada da empresa que a ajuda a se posicionar diante de situações de preconceito.





A partir desta cumplicidade, nasce uma relação. No meio da confusão, Lica acaba se interessando por Maura, o que abala a antiga amizade com Ellen. O triângulo amoroso será um dos destaques dos novos episódios.





“AS FIVE”

• A segunda temporada, com oito episódios, será lançada na próxima quarta-feira (8/2), no Globoplay. Dois novos episódios a cada quarta-feira