"Querido Edward" conta história de único sobrevivente de desastre aéreo

Baseada no livro homônimo, "Querido Edward" conta a história de um garoto que perdeu toda a família num desastre aéreo ao qual ele sobreviveu (foto: Apple/divulgação)



Em 12 de maio de 2010, o voo 771 da companhia líbia Afriqiyah Airlines caiu ao se aproximar do aeroporto internacional de Trípoli. Houve um único sobrevivente entre as 104 pessoas que estavam a bordo, um garoto holandês de 9 anos, que perdeu os pais e o irmão na tragédia. Em 12 de maio de 2010, o voo 771 da companhia líbia Afriqiyah Airlines caiu ao se aproximar do aeroporto internacional de Trípoli. Houve um único sobrevivente entre as 104 pessoas que estavam a bordo, um garoto holandês de 9 anos, que perdeu os pais e o irmão na tragédia.









Após a tragédia, ele vai morar com os únicos parentes que lhe restaram, em Nova Jersey. Em sua tentativa de encontrar um novo sentido para a vida, Edward descobre várias cartas que foram enviadas a ele após o acidente.





Com 10 episódios, os três primeiros deles liberados a partir desta sexta-feira (3/2), a AppleTV+ lança “Querido Edward”. Na adaptação do romance para a televisão está um expert em dramas familiares: Jason Katims, de “Friday night lights” (2006-2011) e “Parenthood: Uma história de família” (2010-2015).

“Nos dias de hoje, muitas plataformas e séries disputam a atenção do público. Diante de tanta competição, é difícil fazer uma série baseada somente em personagens, famílias e seus relacionamentos. Mas acho que sempre haverá lugar para esse tipo de história, que costuma ser muito poderosa”, comenta Katims.

O voo dos Adler

O episódio-piloto não o deixa mentir. Para a adaptação, ele criou uma miríade de personagens que é afetada após a queda de um avião que ia de Nova York para Los Angeles. No centro de tudo estão os Adler: o pai, Bruce (Brian d’Arcy James); a mãe, Jane (Robin Tunney), e os filhos Jordan (Maxwell Jenkins) e Edward (Colin O’Brien).





Roteirista, Jane conseguiu um bom emprego em Los Angeles, e vai se mudar com a família. Os dois irmãos, muito unidos, têm aulas em casa, com o pai, por causa de bullying na escola. Mais novo, Edward é brilhante e supera o irmão nos estudos.





No avião, a mãe vai para a classe executiva, enquanto os três ficam na econômica. Ao saber que Jordan irá para uma escola em Los Angeles, Edward se revolta, indo atrás da mãe – é nesta hora que a aeronave começa a apresentar problemas.





Também estão no voo uma experiente congressista negra que quer que a neta, sua assessora, assuma seu lugar nas próximas eleições; e um empresário rico que deixou a mulher e a filha no dia do aniversário de ambas. Há ainda a irmã de Jane, Lacey (Taylor Schilling), que vive em Nova Jersey com o marido. O casamento não anda bem, o casal tenta há anos ter filhos, sem sucesso.





A trajetória dos parentes das vítimas do voo vai convergir com a do garoto Edward, que terá uma mudança radical de vida. Vai sofrer não só pela perda, mas com a nova realidade com os tios em Jersey.





O primeiro episódio é fragmentado, apresentando as trajetórias dos personagens – vítimas e parentes – com o acidente aéreo. O caos no avião, bem como a queda, são bastante realistas – mas a maneira de filmar não foi nada óbvia.





“Investimos muito nesta sequência, foram meses de preparação. O diretor do piloto, Fisher Stevens, conversou muito com todos os que participaram da cena, fossem atores ou extras. Todos os que estavam lá tinham uma história, independentemente de ela ir para a série ou não. Para o interior do avião, levamos para o estúdio de Nova York pedaços de várias aeronaves, que foram de caminhão de diferentes regiões dos EUA. Reunimos todas as partes para que, na hora de filmar, fosse como se o avião inteiro estivesse ali”, diz Katims.

O garoto de 'alma antiga'



O elenco destaca outros nomes, como Connie Britton, atriz que encabeçou “Parenthood”. Mas é o garoto Colin O’Brien o grande trunfo da produção. O ator, em seu primeiro papel como protagonista, sabe traduzir bem a dor e insegurança do personagem, que na história tem 12 anos.





Encontrá-lo não foi fácil, diz Katims. “Fizemos teste com mais de 100 garotos. Quando vimos o Colin na audição, vimos que tinha algo diferente nele. Ele é como uma ‘alma antiga’.

No set, sempre muito sério, perguntando sobre tudo, queria conhecer e compreender tudo. Tive conversas com ele em que me peguei no meio pensando: ‘mas ele só tem 12 anos’”, comenta.

“QUERIDO EDWARD”

• Série em 10 episódios. Os três primeiros estreiam nesta sexta (3/2), no AppleTV . Os demais serão lançados semanalmente, sempre às sextas