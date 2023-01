"SBT folia", com Michelle Barros, estreia em 17 de fevereiro

Michelle Barros vai apresentar o "SBT folia" na tela do SBT/Alterosa (foto: SBT/divulgação)





O “SBT folia” já está esquentando os tamborins com novidades para levar todo o agito da maior festa do Brasil para a tela da TV. A transmissão será ancorada pela jornalista Michelle Barros a partir de 17 de fevereiro, à 0h45. A ideia é mostrar o melhor do carnaval em Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, em cada um dos dias de folia.





Nova contratada do canal de Silvio Santos, Michelle Barros construiu sua carreira como apresentadora e repórter da Globo, destacando-se pela versatilidade, improviso e credibilidade.

A jornalista apresentou os jornais nacionais “Hora um” e “Bom dia Brasil”/São Paulo, além de participar do quadro “Sala de emprego”, no “Jornal Hoje”. Comandou as transmissões do carnaval de São Paulo pela Globo em 2020 e 2022, em programação ao vivo.