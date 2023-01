Malu Mader estrela primeira série nacional de ficção científica da Disney

E se você descobrisse que sua realidade não é a única que existe? Explorando a temática dos múltiplos universos, “Mila no multiverso”, primeira série nacional de ficção científica do Disney+, estreia globalmente nesta quarta-feira (25/1) exclusivamente na plataforma de streaming da Disney Company. Estrelada por Malu Mader, a trama conta a história de Mila (Laura Luz), que em seu décimo sexto aniversário descobre um dispositivo que pode levá-la para visitar universos paralelos à procura de sua mãe, Elis, vivida por Malu.

• • •

Logo Mila percebe que este sumiço é só o começo de sua história, já que Elis, ao descobrir a existência de múltiplos universos, passa a ser perseguida por um grupo misterioso chamado Os Operadores. Mila vai precisar se adaptar rapidamente aos desafios e, com a ajuda de seus amigos Juliana (Yuki Sugimoto), Vinícius (João Victor) e Pierre (Dani Flomin), irá em busca de sua mãe, vivendo assim uma aventura incrível na exploração do vasto multiverso. A série dirigida por Julia Jordão e Jéssica Queiroz conta ainda com Duda Oliveira, Rafaela Mandelli, Felipe Montanari, Danilo Moura, Amanda Lyra, Jader Januário, Gisele Lima, Giselle Shim e Lucas Abner no elenco.