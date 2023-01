Ingressos para o show de Luan Santana em BH já estão à venda

O show promete ser tecnológico, composto por elementos futuristas e uma evolução musical. (foto: Divulgação ) Estão à venda os ingressos para a apresentação de Luan Santana em Belo Horizonte. Com a abertura, centenas de pessoas aguardam na fila para adquirir as entradas. O cantor escolheu a capital mineira para ser o cenário de seu novo projeto LUAN CITY 2.0. O DVD será gravado no dia 18 de março, sábado, no gramado do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José).









"Vai ser um mega show num palco gigantesco que tem uma temática futurista. A evolução está também na passagem do tempo, porque na Vila Itororó, no Luan City, a gente se inspirou na Nova York dos anos 20, no City 2.0, avançamos uns 150 anos e estamos trazendo uma estética de um futuro utópico, onde as máquinas, a inteligência artificial e os chips fazem parte do nosso cotidiano", afirma o cantor.





A expectativa é que o projeto seja lançado em maio deste ano.





Sucesso antes mesmo das vendas

Nas redes sociais, os usuários relatam a movimentação na fila virtual antes do início das vendas. Uma fã de Luan contou que 40 minutos antes da abertura já tinham 10 mil pessoas em sua frente para adquirir os ingressos.





"'Ninguém ouve Luan Santana' os ingressos pro dvd em BH vão sair meio dia, e travou o aplicativo, tem simplesmente 10 mil pessoas na fila pra comprar", compartilhou a jovem.

Ingressos

Gramado: vista frontal ao palco, com bebidas e comidas vendidas à parte. (A partir de R$ 80 + taxas)





Camarote City (para maiores de 18 anos): visão privilegiada para todo o estádio e ao palco, além de open bar de vodka, gin, cerveja, água, refrigerante, citrus e tônica. (A partir de R$ 310 taxas).





Camarote Premium (para maiores de 18 anos): visão privilegiada para todo o estádio e ao palco, além de open food e open bar com whisky importado, vodka importada, gin importado, cerveja, água, refrigerante, citrus e tônica. (A partir de R$ 450 taxas).





Mais informações no site: www.nenety.com.br