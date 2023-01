Saga como imigrante nos EUA inspira livro de poemas de Mari Carvalho

Versos de Mari Carvalho foram musicados por compositores do Vale do Jequiitinhonha (foto: Acervo pessoal)



Depois de viver por mais de 10 anos nos Estados Unidos, onde trabalhou como faxineira, Mari Carvalho está de volta à capital mineira. Ela conta essa jornada no livro “Horizontes e fronteiras” (Loope Editora), que marca sua estreia na poesia. Depois de viver por mais de 10 anos nos Estados Unidos, onde trabalhou como faxineira, Mari Carvalho está de volta à capital mineira. Ela conta essa jornada no livro “Horizontes e fronteiras” (Loope Editora), que marca sua estreia na poesia.









Nessa jornada, uma certeza: a saudade constante do que havia ficado para trás.





Em meio a lutas, sentimentos, lembranças e esperanças, surgiram os versos que alimentavam os sonhos da mineira.





Animada com a estreia na literatura, ela explica que “Horizontes e fronteiras” é baseado “em fatos como a lembrança do Brasil e, principalmente, do Vale do Jequitinhonha, onde nasci e cresci.”

Saudade e sacrifício

Por meio da poesia, Mari relata também a saga de imigrantes e o sacrifício vivido por eles no exterior. “A gente vive dias de saudade, o que não é nada fácil”, diz.





“Falo de minha mãe, de Belo Horizonte, do Vale do Jequitinhonha, de Minas Gerais, enfim, do Brasil, continua.





Durante as horas de trabalho nos Estados Unidos, ela escrevia num bloco de notas o que lhe vinha à mente. “Quando chegava em casa à noite, dava forma à poesia, por assim dizer. Foi assim que consegui escrever o meu livro.”





Mari revela que os versos dela deram origem a canções de compositores do Vale do Jequitinhonha e de Belo Horizonte.





“São mais de 15 canções, como ‘Reis e rainhas’, parceria com Mercks Paulo, ‘Primavera’ (Lima Júnior), ‘Como as estrelas’ (Silvano Costa), ‘Asas partidas’ (Gilvane Marques), ‘Quem sou’ (Lima Júnior) e ‘Uma prosa, uma saudade’ (Neilton Lima)”, afirma.





Mari se mudou para Belo Horizonte nos anos 1990 para estudar e trabalhar. “Quando perdi meu pai, embarquei para os Estados Unidos, onde conheci meu marido. Fiquei lá até 2004, morando no estado de New Jersey”, conta.





De volta ao Brasil, Mari viveu no país por seis anos e decidiu retornar aos Estados Unidos, onde permaneceu por mais seis anos





Continuar a escrever e publicar poemas é o sonho dela. “As coisas vão brotando de forma tão natural na nossa cabeça que nem sei se agora vou escrever poesia ou mesmo romance. Só sei que continuarei anotando tudo o que vier à mente para depois ver no que vai dar”, finaliza.





(foto: Reprodução)

• Livro de Mari Carvalho

• Loope Editora

• 119 páginas

• À venda nos sites Amazon e das Lojas Americanas