Decretos Reais: Marília Mendonça volta ao Top1 dos streams com 'Leão'

'Decretos Reais - Volume 2', lançado em dezembro (foto: Divulgação) A cantora Marília Mendonça nos deixou em novembro de 2021 em um trágico acidente de avião, mas seu legado permanece até hoje, em mais um ano que se inicia. A “Rainha da Sofrência” voltou ao "Top 1" do Spotify e do Deezer com a faixa “Leão”, em uma versão apresentada ao vivo pela cantora disponibilizada no EP póstumo “Decretos Reais - Volume 2”, lançado em dezembro.









O projeto reúne músicas e videoclipes extraídos da live “Serenata”, realizada em 15 de maio de 2021 por Marília Mendonça, na qual a cantora apresentou regravações de grandes canções suas e de outros artistas. Ele terá o “volume 3”, que terá a data de lançamento anunciada em breve.





Além da canção “Leão”, parceria original de Marília com Xamã, o “volume 2” vem acompanhado de outros sucessos na voz da cantora, como: “Pra falar a verdade” (Daniel), “Morango do nordeste” (Lairton dos teclados), “Café da manhã” (Roberto Carlos), “Nem é bom lembrar” (Zezé di Camargo & Luciano) e “Uma vida a mais” (Maiara & Maraisa).





Enquanto o “volume 1”, disponibilizado em julho de 2022, traz as músicas “Te Amo Demais” (que alcançou o "Top1" do Spotify e Deezer na semana do lançamento), “Não Era Pra Ser Assim”, “Sendo Assim/Muito Estranho” e “Te Amo, O Que Mais Posso Dizer”, e também está disponível nas plataformas de música. Ambos podem ser assistidos com videoclipes no YouTube.