Gringos zoam álbum 'Clube da Esquina' nas redes sociais

O Twitter virou palco de uma briga entre brasileiros e gringos nessa semana. Isso porque o perfil Adventures in Rating Music compartilhou resenhas de usuários americanos do álbum ‘Clube da Esquina’, de Milton Nascimento e Lô Borges.

Os comentários foram feitos no site Rate Your Music e não agradaram nada os fãs do lendário álbum de 1972. Uma das avaliações dizia: “Honestamente, é meio que uma cópia de Kenye West”. O polêmico rapper lançou seu primeiro álbum “The college dropout” em 2004, 32 anos após a estreia de “Clube da Esquina”.

Outro usuário apontou “fortes influências” do grupo de hip hop Death Grips no álbum brasileiro. A banda surgiu em 2010. A terceira resenha compartilhada resumiu o álbum como o “Carti da MPB”, em referência ao rapper americano Playboy Carti, de 26 anos.

Apesar de parecer ser uma zoeira, os brasileiros não gostaram nada dos comentários. “É por isso que odiamos os gringos”, escreveu um internauta. “Eu realmente não sei mais o que esperar da galera da gringa”, desabafou outro brasileiro. Houve também quem não deixou por menos: “Americanos são burros e vão jogar esse comentário no Google Translate porque não sabem outra língua”.

Nem mesmo os gringos aprovaram essa zueira. “É blasfêmia até brincar sobre coisas assim, devia ser punido”, se revoltou um perfil. “Perdoa, pai, eles não sabem o que fazem”, comentou outro, em referência a uma passagem bíblica. “Clube da Esquina é bom demais para ter esses comentários”, apontou um terceiro perfil.

Melhor álbum brasileiro da história

Em 2022, 50 anos após o lançamento, o álbum ‘Clube da Esquina’ foi eleito o melhor disco brasileiro já lançado. A avaliação foi feita por 162 especialistas em música e divulgada pelo podcast ‘Discoteca básica’, apresentado pelo jornalista Ricardo Alexandre.

Na época, Milton Nascimento disse estar muito feliz pelo título. “Notícia que alegra muito os nossos corações”, postou nas redes sociais. O “Clube da Esquina” surgiu pela amizade de Bituca com a família Borges.