Zel Moreira e Chico Lessa lançam homenagem roqueira ao Clube da Esquina

O produtor e compositor Zel Moreira se apresenta hoje à tarde no Bar do Museu Clube da Esquina (foto: Acervo pessoal)

Mineiro de Governador Valadares e radicado em São Paulo, o cantor, compositor, instrumentista e produtor Zel Moreira lança disco neste domingo (11/12), no Bar do Museu Clube da Esquina. O poeta Murilo Antunes, o compositor capixaba Chico Lessa, o baixista Beto Lopes e o baterista Cyrano Almeida estarão com ele no palco.

“O rock da esquina” (DMD Records), com 13 canções, comemora os 50 anos do disco “Clube da Esquina”, clássico da MPB.

O autor explica que o projeto é edição especial da mídia física digital MBox, reunindo faixas no formato MP3, documentário com depoimento de integrantes do Clube da Esquina e DVD com clipes das gravações.

Zel fará pocket show com seis músicas. “A abertura será ‘Bota um rock do Lô’, porque a história do meu álbum começou com ela. Depois cantarei ‘Enquanto você me amar’, homenagem ao Chico Lessa, que participa comigo. Em seguida vem ‘No tom de sempre’, de Márcio Borges e Chico Lessa, que teve a participação do Lô Borges no disco”, diz.

O capixaba Chico Lessa está entre os pioneiros do Clube da Esquina. É amigo dos irmãos Lô e Márcio Borges desde os anos 1960. “Aquela turma toda ia para os festivais no Rio de Janeiro. Chico era o único capixaba do grupo”, explica Zel.

Chico Lessa compôs 'Bota um rock do Lô' para o velho amigo mineiro (foto: Acervo pessoal)

Lô Borges em dose tripla



A faixa “No tom de sempre” traz uma curiosidade: foi gravada três vezes, todas com a participação de Lô Borges. “Na verdade, este álbum surgiu porque o Chico me mandou a letra que escreveu em homenagem ao Lô. Ele havia ouvido ‘Muito além do fim’, parceria de Lô com Paulinho Moska, e gostou muito.” Foi assim que surgiu a letra de “Bota um rock do Lô”, musicada por Zel.

Ele diz que esta homenagem ao Clube da Esquina é diferente, “com rock and roll e guitarras pesadas”. Zel ganhou o Grammy Latino duas vezes – como autor de “Tapa na cara”, gravada por Zezé Di Camargo e Luciano, e como produtor das faixas “Valeu demais” e “Ninguém vai bagunçar minha vida”, também dessa dupla.

Chico Lessa é todo elogios para Zel. “Ele é um dos maiores produtores musicais que conheço”, afirma. No início, os dois planejavam gravar “O rock da esquina” só com o capixaba. “Porém, a coisa foi ficando tão legal com Zel cantando que falei pra ele: quem vai lançar o disco é você”, relembra.

Segundo ele, a canção “No tom de sempre” foi sua “porta de entrada” no Clube da Esquina. Nos anos 1960, Lessa morava com Tavito e Zé Rodrix no Rio de Janeiro. Convivia também com Fredera, outro integrante da banda Som Imaginário. Tavito apresentou Lessa a Márcio Borges e a Milton Nascimento. “No tom de sempre” quase foi gravada por Bituca, aliás.

Nos anos 1980, esta parceria de Márcio Borges e Lessa fez parte do álbum “Os Borges”. “Fui o único que não era da família naquele disco”, diz o capixaba. Em 2008, ele a incluiu em seu disco autoral produzido por Toninho Horta.

“Ali, a gente fez com uma onda mais praiana, com violões. Gabriel Guedes tocou bandolim e o Lô cantou comigo. Agora com esse novo projeto do Zel, tive a cara de pau de ligar para o Lô. E ele topou gravar a música de novo. Acho que sou recordista em Lô, o único cara que tem uma música registrada três vezes em gravações diferentes com ele cantando”, brinca.

O “recorde”, aliás, não parou por aí. Em 1977, Chico Lessa morou em BH, onde conviveu com os músicos Paulinho Carvalho, Claudio Venturini e Mario Castelo. Na capital mineira, o capixaba formou a banda No Tom de Sempre. “O grupo não durou muito tempo, mas a gente acabou fazendo dois shows. E o Lô participou com a gente na época”, finaliza Chico.

ZEL MOREIRA, CHICO LESSA E MURILO ANTUNES

Neste domingo (11/12), às 17h, lançamento do disco "O rock da esquina", no Bar do Museu do Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza). Ingressos: R$ 30. Informações: (31) 99688-0558.

(foto: Gilberto de Abreu/reprodução)

. MBox de Zel Moreira

. DMD Records

. 13 faixas

. R$ 100

. Vendas: www.dmdrecords.com.br