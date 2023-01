MIS Santa Tereza promove mostra de filmes sobre hip hop

Clássico de Spike Lee, "Faça a coisa certa" (1989) abre a programação no MIS Santa Tereza, em sessão às 19h de hoje; programação do ciclo vai até o dia 29 (foto: 40 Acres/Divulgação)

Há alguns anos, o produtor e curador do MIS Cine Santa Tereza, César Gilcevi, queria preparar uma mostra que ilustrasse a influência da cultura hip hop no cinema. Diferentes razões o impediram de realizá-la. Entretanto, no início de 2020, convidou os rappers Matéria Prima e DJ Enecê para selecionar os títulos e, finalmente, colocar em prática a ideia que tinha.









Sendo assim, não havia mais nada a fazer, senão suspender a programação e aguardar o arrefecimento da pandemia.





Depois de quase três anos de espera, “Ficções Urbanas: hip hop no cinema” estreia no MIS Cine Santa Tereza nesta terça-feira (3/12), com a exibição gratuita de 18 filmes que não apenas trazem a estética do hip hop, como fazem um panorama geral da história do movimento.





Estão na programação títulos de diretores como Spike Lee, Dennis Hopper (1936-2010), F. Gary Gray e da brasileira Tata Amaral, entre outros.





“São filmes desde o hip hop, no gueto, sofrendo preconceito e perseguição da polícia; até os filmes produzidos pelo 50 Cent, que já mostram essa ascensão e a tomada da indústria pela estética do hip hop”, afirma Gilcevi.



"A gente tentou dosar os estilos (na programação) para não ficar somente na estética dos conflitos da favela e da periferia. Tivemos a preocupação de mostrar que a história desses lugares não é só de conflitos. Lá tem comédia, música e poesia" César Gilcevi, produtor e curador do MIS Cine Santa Tereza





Clássico





Tudo começa quando Buggin Out (interpretado por Giancarlo Esposito), morador do Brooklyn e frequentador da pizzaria de Sal (Danny Aiello) nota que a “parede da fama” do estabelecimento só tinha fotos de atores brancos.





“Ei, Sal! Por que não tem foto de preto na parede da sua pizzaria?” O questionamento é o estopim para o início do conflito, que se estende a ponto de tomar enormes proporções. Contudo, antes de Buggin Out lançar sua pergunta, Lee já deixa claro que a enorme variedade de povos e culturas no Brooklyn é uma panela de pressão prestes a explodir. No local, vivem juntos negros, hispânicos, coreanos, italianos, entre outros imigrantes.





Mesmo não tendo a cultura hip hop como argumento, “Faça a coisa certa” faz uso dela como pano de fundo para as discussões raciais levantadas por Spike Lee. Ela está presente no figurino dos personagens, nas gírias e no próprio cenário. O hip hop, aliás, surgiu no Bronx, região vizinha do Brooklyn e, entre as décadas de 1980 e 1990, foi assimilado pelas populações periféricas norte-americanas.





Outro filme que faz uso da estética do hip hop para levantar questões raciais é “Warriors - Os selvagens da noite" (1979), de Walter Hill. Ele aborda a caçada, tanto pela polícia quanto pelas gangues rivais de Nova York, dos membros do grupo “Warriors”, injustamente acusados de matar o líder de um dos mais importantes grupos de rua da cidade.





História





“Logo depois do 'Warriors', a gente tem o ‘Colors, as cores da violência’, que foi um dos primeiros filmes que contam com trilha basicamente só de hip hop, e ‘Judgment night - Uma jogada do destino’, que uniu as bandas de rock e rap da época para gravar um disco”, emenda.





“Colors, as cores da violência” (1988), de Dennis Hooper, citado por Gilcevi, deixa evidente a repressão policial contra os moradores suburbanos dos EUA, o que acaba por intensificar a onda de violência nos guetos. Já “Judgment night - Uma jogada do destino” (1992), de Ernest Dickerson, trata da violência nos bairros periféricos dos EUA, causada, sobretudo, pelas gangues locais.



"O rap no Brasil - na verdade, no mundo todo - vem do subúrbio. Ele sempre foi feito pela galera da periferia. Antigamente tinha um ou outro da Zona Sul que fazia, mas eram poucos. Agora, você vê que o rap dominou. Você vai num espetinho e está tocando rap, coisa que você nem imaginaria estar tocando no comércio" DJ Enecê, curador da mostra "Ficções Urbanas: hip hop no cinema"





Alternativa





É o caso de "Breakin" (1984), dirigido por Joel Silberg. No longa, Kelly (Lucinda Dickey), uma dançarina de jazz, se apaixona por Ozone (Shabba Doo), um jovem fascinado pelo breakdance. Do relacionamento, nasce um grupo de dança composto por pessoas da periferia que sonham em alcançar o estrelato pela dança.





“8 Mile: Rua das Ilusões” (2002), de Curtis Hanson, segue a mesma cartilha. Atormentado por forte crise de identidade, o jovem Jimmy (interpretado pelo rapper Eminem) conhece o rap e ali ele se encontra.





“A gente tentou dosar os estilos para não ficar somente na estética dos conflitos da favela e da periferia. Tivemos a preocupação de mostrar que a história desses lugares não é só de conflitos. Lá tem comédia, música e poesia”, observa Gilcevi.





Por isso, explica o produtor e curador, a mostra termina com a exibição da comédia “No auge da fama” (2014), de Chris Rock. O filme, estrelado pelo próprio comediante, é sobre um humorista negro duramente criticado pela imprensa, mas que acaba caindo no gosto dos jornalistas ao mostrar conhecimento e interesse pela Revolução Haitiana.





Hollywood “A indústria do rap se uniu com Hollywood. A gente pretende mostrar isso também. Não foi só uma apropriação que Hollywood fez da estética do rap, mas do material humano e artístico também”, afirma Gilcevi.

Ele ainda diz que, para que a mostra conseguisse dar um panorama geral do hip hop, não poderia ficar de fora a histórica briga entre Tupac Shakur (1971-1996) e Notorious B.I.G. (1972-1997), que, nas palavras de Gilcevi, foi “um acontecimento definidor para a estética do hip hop e de tudo que veio depois”.





Logo, serão exibidos os filmes “Tupac: Resurrection", (2003), de Lauren Lazin; e "Notorious B.I.G. - Nenhum sonho é grande demais" (2009), de George Tillman Jr., que trazem a vida e carreira dos dois rappers mortos precocemente em decorrência da violência das gangues de rua norte-americanas.





Para que o hip hop brasileiro não ficasse de fora, “Antônia” (2006), de Tata Amaral, está na programação. Com Negra Li entre as protagonistas, o filme acompanha quatro amigas que vivem na periferia de São Paulo e sonham com o sucesso de seu grupo de rap.





“O rap no Brasil - na verdade, no mundo todo - vem do subúrbio. Ele sempre foi feito pela galera da periferia. Antigamente tinha um ou outro da Zona Sul que fazia, mas eram poucos. Agora, você vê que o rap dominou. Você vai num espetinho e está tocando rap, coisa que você nem imaginaria estar tocando no comércio", comenta o DJ Enecê, um dos curadores de “Ficções Urbanas: hip hop no cinema”, ao lado de Gilcevi e Matéria Prima.





Ele foi o responsável pela produção do primeiro vinil de rap em Minas Gerais. Na ocasião, gravou o disco de estreia do grupo Retrato Radical. No entanto, Enecê enxerga uma mudança no cenário atual da cultura hip hop que ainda não foi documentada no audiovisual: “A galera hoje em dia escuta o rap não pelo conteúdo dele. Ele acabou virando uma música de diversão, coisa que não era. O rap sempre foi música de protesto”, observa.





Ele acredita que o panorama histórico da cultura hip hop está bem representado em “Ficções Urbanas: hip hop no cinema”. “Quem tiver oportunidade de assistir aos filmes na sequência, vai ter acesso a uma história plena do hip hop”. E ainda adianta: “Para o ano que vem, queremos montar uma espécie de continuação, com filmes mais recentes e que conversem com o hip hop, tendo MCs como atores”.





Programe-se

Confira as sessões da mostra nesta semana*





» Terça-feira (3/1)

"Faça a coisa certa" (1986), de Spike Lee





» Quarta-feira (4/1)

"Breakin" (1984), de Joel Silberg





» Quinta-feira (5/1)

Colors, as cores da violência" (1988), de Dennis Hopper





» Sexta-feira (6/1)

"Warriors - Os selvagens da noite" (1979), de Walter Hill





» Sábado (7/1) - Não haverá exibição



"O rap no Brasil - na verdade, no mundo todo - vem do subúrbio. Ele sempre foi feito pela galera da periferia. Antigamente tinha um ou outro da Zona Sul que fazia, mas eram poucos. Agora, você vê que o rap dominou. Você vai num espetinho e está tocando rap, coisa que você nem imaginaria estar tocando no comércio" DJ Enecê, curador da mostra %u201CFicções Urbanas: hip hop no cinema%u201D





- Não haverá exibição

» Domingo (8/1)

"Perigo para a Sociedade" (1993/foto), de Allen Hughes e Albert Hughes





*Sessões sempre às 19h





MOSTRA “FICÇÕES URBANAS: HIP HOP NO CINEMA”

Exibição gratuita de 18 filmes a respeito da cultura hip hop. Desta terça-feira (3/1) a 29/1, com sessões às 19h, no MIS Cine Santa Tereza (R. Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso na bilheteria ou pelo site DiskIngressos.

A abertura da mostra será com "Faça a coisa certa" (1989), de Spike Lee. Clássico do diretor de títulos como "O plano perfeito" e "Infiltrado na Klan", o longa acompanha a escalada de tensão social e racial no dia mais quente do ano em uma rua do Brooklyn. "Tentamos fazer uma abordagem histórica. Fizemos uma pesquisa grande e localizamos o 'Warriors', que, embora seja um subgênero dentro do cinema, é um clássico absolutos dos anos 1980. E o que a gente identificou ali foi uma estética própria do hip hop, aquela mistura de gangues punk e de hip hop", explica Gilcevi. Mostrar a cultura hip hop como natural de um ambiente marginalizado e violento não é a intenção de "Ficções Urbanas: hip hop no cinema". Portanto, há títulos que colocam o hip hop como um caminho alternativo adotado por pessoas inseridas em ambientes violentos e hostis.