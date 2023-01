Nova arena, shows e festivais. Confira o que vai rolar em BH em 2023

O Skank encerra a carreira com show no Mineirão (foto: Diego Ruahn/Divulgação)

O ano de 2023 já chegou e, com ele, uma temporada musical repleta de festivais, shows e concertos. Além dos espetáculos, a capital mineira terá outras novidades no setor. Com a inauguração da Arena MRV, prevista para março, um novo espaço vai "brigar" pelos grandes eventos, até então realizados quase exclusivamente no Mineirão e em seu entorno.









Também neste primeiro semestre, o Marista Hall, fechado desde o início da pandemia, será reaberto. O espaço multiuso localizado na Savassi completa duas décadas neste ano – com seu retorno, ele

voltará a sediar shows de médio porte. Datas e atrações ainda não foram anunciadas.





Os apressados – e aqueles que sabem que quem compra antes paga menos – já têm à disposição um grande cardápio de eventos. Quase tudo já está à venda. Com a pandemia mais controlada, BH volta a ter uma agenda sem restrições.





Shows

Marisa Monte volta a BH com a turnê de "Portas" (foto: Leo Aversa/Divulgação)

. Marisa Monte





Menos de um ano depois de se apresentar em um anfiteatro montado no Mineirão, a cantora retorna a BH com a turnê “Portas”, desta vez em 28 de janeiro, no Expominas. Cheio de projeções, com o acabamento plástico que todo show de Marisa tem, faz um passeio por toda a sua discografia. Ingressos: a partir de R$ 150. À venda no site Eventim.





Os Backstreet Boys passam pela capital mineira em sua turnê pelo país (foto: Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)



. Backstreet Boys





Sete anos depois de sua mais recente vinda, a boy band preferida dos anos 1990 retorna a BH. Em 29 de janeiro, a “DNA World Tour” chega à Esplanada do Mineirão. A turnê, na verdade, começou a rodar em 2019 e encerra, no ano que vem, sua trajetória com mais de 150 shows. Hoje, os cinco integrantes estão na casa dos 40. Ingressos: a partir de R$ 195. À venda no site Eventim.





Paul Di'Anno é uma das atrações do semestre para os fãs de rock (foto: Paul Di'Anno.com/Divulgação)



. Paul Di’Anno





Vocalista do Iron Maiden entre 1978 e 1981, Di’Anno, cantor e compositor britânico-brasileiro (seu pai nasceu no Brasil), faz uma extensa turnê pelo país entre o final de janeiro e meados de março. Serão 30 shows. Em Belo Horizonte, ele se apresentará em 5 de fevereiro, no Mister Rock.



Haverá outras datas em Minas: Ipatinga (12/2), Juiz de Fora (14/2), Divinópolis (15/2) e Uberlândia (16/2). Ingressos (em BH): a partir de R$ 125. À venda no site Clube do Ingresso. A casa de shows no Prado confirma outras atrações internacionais de rock pesado para 2023: a finlandesa Sonata Arctica (10/3) e a americana Testament (29/4) estão entre elas.





Lô Borges fará show no próximo mês de março, no Palácio das Artes (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)



. Lô Borges





Prolífico, o cantor e compositor vem, nos últimos tempos, lançando um álbum por ano. Lô promete dois para 2023. O primeiro deles, composto na guitarra com letras de César Maurício, leva o nome de “Não me espere na estação”.



O lançamento está previsto para este mês de janeiro. Já em 24 de março o artista faz, no Palácio das Artes, o show de estreia do novo trabalho. Ingressos estão à venda na bilheteria da Fundação Clóvis Salgado e no site Eventim, com valores a partir de R$ 60.





. Skank





Treze anos depois de levar 50 mil pessoas para o Mineirão, no último show do estádio antes da reforma para a Copa de 2014, o Skank retorna em 26 de março ao Gigante da Pampulha para sua derradeira apresentação.



Trinta e dois anos após sua formação, o quarteto mineiro encerra suas atividades, com casa cheia, claro. Os setores de pista já se esgotaram, somente os de cadeira (superior e inferior) estão disponíveis. Ingressos: a partir de R$ 90. À venda no site Ticket360.





João Bosco também se apresenta no Grande Teatro do Palácio das Artes, em maio (foto: Flora Pimentel/Divulgação)



. João Bosco





“Disco de bolso” foi um projeto sugerido por Sérgio Ricardo para o “Pasquim”. A cada mês, o semanário lançaria um compacto: de um lado, uma música com um artista consagrado; do outro, de um novo autor. O primeiro número foi lançado em 1972. No lado A estava Tom Jobim com “Águas de março”; no lado B, o então novato João Bosco apresentava “Agnus sei”, sua primeira parceria com Aldir Blanc.



Um ano depois, o mineiro de Ponte Nova estrearia em disco com “João Bosco”, álbum de 11 faixas, com muitas parcerias com Blanc, “Tristeza de uma embolada”, “Nada a desculpar” e “Boi” entre elas. Comemorando meio século de carreira, ele faz show em 28 de maio no Palácio das Artes. Ingressos à venda na bilheteria da Fundação Clóvis Salgado e no site Eventim, com valores a partir de R$ 85.





.

Festivais

. SummerTimes Festival





“Filho” do Planeta Brasil, abre o calendário de grandes eventos em 22 de janeiro, no Mineirão. O havaiano Jack Johnson, com seu pop simpático e de bem com a vida, é a estrela do festival e também a única atração internacional. O line up nacional é de responsa, com Racionais, Djonga, Baco Exu do Blues e Marina Sena como algumas das atrações. Ingressos: a partir de R$ 180. À venda no site do festival.







. BH Festival





A programação de abertura da Arena MRV terá cinco datas, a partir de 25 de março. A abertura será simbólica, com a instalação das traves e da marcação das linhas do campo. Neste dia haverá apresentação da Orquestra Ouro Preto.



Na sequência, haverá eventos em 15 de abril (com iluminação com efeitos cênicos e DJ) e três em maio. No dia 6 haverá uma partida com os ídolos do Clube Atlético Mineiro e show de Zeca Pagodinho; no 19, um amistoso entre o Galo e uma seleção internacional mais Nando Reis cantando Cássia Eller; e no 27, a grande final do período inaugural.



Ivete Sangalo, Jota Quest e César Menotti e Fabiano estão confirmados. Uma atração internacional será anunciada em breve. As datas estão sujeitas a mudanças, é o que informa o site do evento. Ingressos: a partir de R$ 249,50 (25/3). À venda no site Total Acesso.





. Breve Festival





Depois da enorme edição de 2022, com 50 mil pessoas, o evento pretende repetir o feito em 22 de abril, novamente no Mineirão. A britânica Joss Stone, que fez um show privado em um casamento em Inhotim neste ano, será a headliner.



Há boas atrações nacionais, dos veteranos Alcione e Alceu Valença, até nomes mais recentes, como Liniker e Luedji Luna. Ludmilla, que fez um dos shows mais quentes deste ano, retorna ao festival. Ingressos: a partir de R$ 120. À venda no site Ingresse.





. Sensacional





Mais antigo dos grandes festivais da atualidade, é promovido desde 2010. A 10ª edição será em 24 de junho, no Parque Ecológico da Pampulha. Por ora, somente dois nomes foram confirmados: Marina Sena e o rapper Yago Opróprio. Ingressos: a partir de R$ 100. À venda no site Shotgun.





. Sarará





Realizado desde 2014, o festival já tem data para a edição 2023: 26 de agosto, na Esplanada do Mineirão. As atrações ainda não foram anunciadas, mas a venda “no escuro” já começou. Ingressos: a partir de R$ 100. À venda no Sympla.





Concertos

. Filarmônica





Em fevereiro, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais comemora 15 anos, e dois concertos especiais, nos dias 24 e 25, vão celebrar o aniversário na Sala Minas Gerais. Para valorizar cada seção da orquestra, serão apresentadas a “Bachiana brasileira nº 9” (para cordas), de Villa-Lobos; a “Serenata, op. 7” (para sopros), de Richard Strauss, e “Mitos brasileiros”, de Nei Rosauro, que destaca o naipe de percussão.



Na segunda parte, o violinista sérvio Roman Simovic, primeiro spalla da Filarmônica e hoje ocupando este posto na Sinfônica de Londres, executará o “Concerto para violino”, de Miklos Rósza. Encerrando o concerto, a orquestra completa, com seus 90 músicos, interpretará “La valse”, de Ravel. Ingressos serão vendidos a partir de fevereiro, na bilheteria da Sala Minas Gerais e no site da Filarmônica.





. OSMG





A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais inicia em 8 e 9 de fevereiro a temporada de 2023. O repertório do projeto Sinfônica ao Meio-dia, no Palácio das Artes, será dedicado ao compositor e pianista norueguês Edvard Grieg. Haverá presença das solistas Melina Peixoto e Daiana Melo. Entrada franca.





. Ópera





A Fundação Clóvis Salgado tem previstos para 2023 alguns programas. Em julho, em data a ser definida, será realizado o Viva a Ópera, projeto com trechos de óperas conhecidas. Já em outubro, os corpos estáveis da FCS (Orquestra Sinfônica, Coral Lírico e solistas convidados) vão realizar a montagem de “Balada para Matraga” (1985), ópera criada por Rufo Herrera a partir dos contos de “Sagarana” (1946), de Guimarães Rosa.