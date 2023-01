Gabi Prado para Boca Rosa: 'Vou processar minha mão na sua cara'

Gabi Prado e Bianca Andrade vêm trocando farpas nas redes sociais (foto: Instagram/Reprodução)

A novela envolvendo a briga de Bianca Andrade com Gabi Prado em uma festa antes da virada do ano ganhou mais um capítulo. Após a empresária e apresentadora revelar que pretende processá-la por calúnia e difamação, a participante de "A Fazenda 10" resolveu colocar mais lenha na fogueira. Nesta segunda-feira (2/1), Gabi voltou a fazer acusações contra Boca Rosa, avisou que não tem medo de processo e ainda negou que queria mais "palco" para o episódio.





Não. Meu advogado e minha assessoria mandaram apagar tudo porque estou dando munição para ela, mas não vou apagar. Posso perder o processo, mas estou com a consciência tranquila e sei do meu coração. Estou postando essas coisas e não é para provar nada. Essa é única forma que as coisas chegarão até ela", começou Gabi.



Em seguida, ela contou algumas situações envolvendo Bianca Andrade e revelou que todo mundo tem medo de entrar em conflito por ela ser uma influenciadora com 18 milhões de seguidores só no Instagram. "Todo mundo tem medo por ela ser influente... Só sei que eu não tenho. A Gabrielle Ramos Prado não tem! Estou arriscando meu trabalho porque seus fãs já estão me denunciando, estou arriscando pagar uma indenização alta, mas não tenho medo de você e não vou sair de mentirosa! Dinheiro não compra caráter", comentou irritada.



Gabi ainda fez ameaças. "Já que vai processar por calúnia e difamação, processa por ameaça também porque a próxima vez que falar desse jeito comigo, eu vou processar minha mão na tua cara! Não quer ser mentirosa? Então bora resolver assim!", disse ela que acabou contando o principal motivo da confusão.





"Prejudiquei a imagem dela? Ela que prejudica a própria imagem e não gostou do meu post sobre o Daniel Caon. Sabe por que? Porque paga de amiga da Rafa Kalimann na internet e estava pegando o boy escondido! Por isso se doeu tanto! Não dá para vender produto sem estar no personagem. Já que vai me processar, processa com gosto!", reforçou.



Por fim, Gabi confirmou que Boca estava bêbada na festa da Amoré, em Maracaípe, Pernambuco "Me processa! Esse advogado eu faço questão de pagar! Cansei de abaixar a cabeça para esse tipo de pessoa. Estava caindo de bêbada sim, me humilhou sim e eu não te puxei pelo braço, queridona! Fui te ajudar. Quando for me processar, não esqueça de analisar a tua índole e o teu caráter. Dinheiro não compra isso! Então vem que nosso 2023 vai ser lindo!".