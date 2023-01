'Manhãs de setembro', com Liniker, chega à TV aberta

Já “Desjuntados”, estrelada por Letícia Lima e Gabriel Godoy, será levada ao ar às terças-feiras, às 23h, a partir de amanhã (3/1).



“Manhãs de setembro” conta a trajetória de Cassandra (Liniker), que começa a ver as coisas finalmente dando certo em sua vida. Ela consegue alugar um apartamento próprio pela primeira vez, tem um namorado que a ama, Ivaldo (Thomás Aquino), e um trabalho como motogirl no Centro de São Paulo.Além disso, consegue realizar o sonho de ser uma artista cover de Vanusa, que ganhou fama nos anos 1970. Mas sua vida toma um rumo inesperado: Leide (Karine Teles), com quem teve um envolvimento no passado, aparece com Gersinho (Gustavo Coelho), que ela afirma ser filho de Cassandra. Paulo Miklos, Isabela Ordoñez, Clodd Dias, Gero Camilo e a cantora Linn da Quebrada, em uma participação especial, estão no elenco.