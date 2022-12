Gabriel Sater comemora sua primeira parceria com o pai, Almir Sater

O single "Voa vagalume", que acaba de chegar às plataformas musicais, é a primeira parceria de Gabriel Sater com o pai, Almir Sater (foto: Júlia Costa/divulgação)







Depois do sucesso como ator na novela “Pantanal” (Globo), no papel de Trindade, Gabriel Sater lança o single “Voa vagalume”, primeira parceria dele com o pai, Almir Sater. A canção faz parte do álbum “Erva doce”, que chega no próximo dia 30 às plataformas digitais.





Na verdade, a tripla parceria vem de longe. Antes de fazer “Pantanal”, Gabriel gravava “Erva doce” quando a demo de “Voa vagalume” foi levada a Almir Sater. “Ele adorou música e fez algumas alterações tanto na letra quanto na melodia, que a deixaram mais bonita. Com isso, acabou se tornando parceiro. Para nossa surpresa e alegria, ainda topou participar da gravação.”

Alma pantaneira

“Erva doce” é álbum de alma pantaneira. “Embora seja fã de carteirinha de meu pai como compositor e artista, ainda não havia gravado com ele cantando comigo. Foi uma emoção fora do comum”, diz Gabriel.

Curiosamente, o “herdeiro” já gravou com Renato Teixeira, Sérgio Reis, Tadeu Franco e João Carlos Martins – menos Almir Sater.

“Darei um spoiler aqui: nós dois filmamos o clipe da música, na terça-feira”, conta ele. A direção é de Pedro Pinheiro. “Fechamos o ano com chave de ouro”, comenta o ator e cantor, feliz com a participação do pai em seu projeto.

As cenas foram gravadas no estúdio Indomável, de Almir Sater, em São Paulo. “Fica na casa dele, onde tem uma sala especial linda”, detalha.

“Voa vagalume” é o quinto clipe de “Erva doce”. O maestro João Carlos Martins participou de um deles. Neste domingo de Natal, vai sair o single da faixa-título do álbum.

Agora, Gabriel espera fazer novas parcerias com Almir. “Nossos caminhos foram assim: o filho sempre tem de caminhar pelo mundo para depois voltar para casa. Graças a Deus, gravei canções, discos e clipes com muita gente de qualidade”, diz.

De acordo com ele, este momento é o ideal para a parceria dos Sater, logo após a novela, “na qual fizemos aquele duelo de violas tão importante para mim”, comenta.

O arranjo de “Voa vagalume” reuniu verdadeiro mutirão: Gabriel, Almir, o produtor do disco, João Gaspar, e Eric Silver, produtor de Almir. O clipe será lançado em janeiro.

Almir e Gabriel Sater gravam cena de 'Pantanal', como Eugênio e Trindade (foto: Globo/divulgação)

De volta à estrada

Encerrada “Pantanal”, Gabriel Sater caiu na estrada, como se diz. Está feliz em voltar ao palco após as limitações impostas pela pandemia a eventos presenciais.

“Estou saboreando cada show que faço. Foram 45 ao todo. Paralelamente, lancei outro show com o maestro João Carlos Martins e orquestra, o ‘Noites pantaneiras’”

Determinado a trazer esse espetáculo a Belo Horizonte, ele informa que a dupla já se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo. “Faremos Goiânia no ano que vem. Quero muito registrá-lo em um projeto audiovisual, porque foi muito especial esse encontro.”

VEJA: Gabriel Sater e João Carlos Martins interpretam 'Amor de índio', sucesso de Beto Guedes

O cantor, compositor, instrumentista e ator, de 41 anos, diz que “Pantanal” foi um marco em sua vida. “Tenho a sensação de dever cumprido. Me dediquei (à novela) mais do que a qualquer outro projeto. Quis muito fazer o Trindade.”

Enquanto o elenco era montado, houve muita especulação sobre quem assumiria o papel que foi de Almir Sater na versão original da novela, exibida nos anos 1990 pela Rede Manchete.

Na verdade, o talento musical do “herdeiro” contou – e muito. “Sou mais da veia violonística, toco viola e até participei de uma novela em 2014, como instrumentista. Em ‘Pantanal’, tinha de ser um virtuose de viola. Comecei a minha preparação no dia em que mandei meu material para o teste, em novembro de 2020.”

Gabriel chegou a perder 14 quilos na jornada para conquistar o papel. “Foquei a energia para estar no melhor da minha vida espiritualmente, mentalmente e fisicamente”, diz.

Não foi um projeto solo, pois ao lado dele há uma equipe. A começar de sua mulher, a mineira Paula Cunha, com quem é casado há 16 anos. Fazem parte do grupo o músico João Gaspar e Erika Altimeyer, preparadora de atores. “Paula é a minha grande manager de carreira e João Gaspar me ajudou na parte musical”, explica.

Outro apoio para que Trindade brilhasse no remake de “Pantanal” veio de Andréa Cavalcanti, preparadora de elenco que trabalha com Rogério Gomes, o diretor da novela.





Valeu a pena tanto esforço. Gabriel está decidido a dar sequência à carreira como ator. “Até já recebi um convite para fazer o papel de Jesus na 'Paixão de Cristo', no Nordeste”. Houve várias outras propostas, mas ele não aceitou porque a agenda de shows está cheia.

Gabriel Sater fez par romântico com Thaila Ayala no filme sertanejo 'Coração de cowboy', disponível na Netflix (foto: Netflix/reprodução)

É bom lembrar que não se trata propriamente de um iniciante. Gabriel protagonizou o filme “Coração de cowboy” (2018), de Gui Pereira, e também trabalhou em “Malasartes e o duelo com a morte” (2017), dirigido por Paulo Morelli.

Segundo ele, o maior prêmio que ganhou foi o reconhecimento dos fãs e do pai. “Foi muito especial ele ter aprovado minha construção do Trindade. Foram 21 meses de processo, desde quando comecei a me preparar até o fim da novela. Quase dois anos.”

Esse processo se refletiu também na música. Gabriel Sater compôs oito temas instrumentais para viola, alguns deles em parceria com João Gaspar.





O ator e músico tem muitos planos para 2023. “A ideia é começar o ano gravando alguns clipes do ‘Erva doce’ e já iniciar o novo álbum instrumental. Vou gravar devagarzinho e soltar um single a cada mês, lançando o disco cheio no final de 2023.”

Sem bebês, por enquanto

Por enquanto, a agenda lotada não deixa um bebê entrar nos planos de Gabriel Sater e Paula Cunha. Os dois ainda não têm filhos, mas a casa é cheia.

“Já estamos com cinco cachorrinhos e quase adotei o sexto, recentemente. Não o fiz porque ainda não deu tempo de me acostumar com a matilha lá de casa. Somos apaixonados por animais”, diz ele.