BeHoppers faz baile vintage, hoje à noite, para festejar seus 10 anos

Grupo BeHopers divulga o estilo de dança lindy hop em performances nas ruas de Belo Horizonte (foto: Gilberto Goulart/divulgação)



O grupo de dança BeHoppers, que está completando 10 anos, faz festa vintage de aniversário nesta sexta-feira (16/12), no Odara Café e Ofícios. Marina Campos, integrante da companhia, conta que a ideia é reunir dançarinos e fãs de lindy hop da capital. O grupo de dança BeHoppers, que está completando 10 anos, faz festa vintage de aniversário nesta sexta-feira (16/12), no Odara Café e Ofícios. Marina Campos, integrante da companhia, conta que a ideia é reunir dançarinos e fãs de lindy hop da capital.





Jazz dançante do Harlem



A banda se especializou no jazz dançante que animava festas de imigrantes, negros e trabalhadores da Nova York do início do século 20.





BeHoppers é conhecido por apresentações em espaços públicos da capital mineira – o grupo, aliás, tem as mesmas iniciais de Belo Horizonte. A trupe de dançarinos e a banda são parceiros em vários eventos, como o festival I Love Jazz e concertos de fim de ano no Palácio das Artes.





Na festa desta noite, os bailarinos estarão à disposição para dançar com os convidados. Não será uma apresentação formal do grupo nem haverá aulas ou monitoria, como geralmente ocorre, explica Marina.





“É legal, porque todos poderão dançar. É só entrar na pista”, diz ela. A bailarina conta que o grupo “surgiu pequenininho” com a intenção de divulgar o lindy hop e foi crescendo rapidamente, porque havia muitas pessoas apaixonadas por esse tipo de dança na capital. mineira





Fabrício Martins, Camila Magalhães, Bia Cambraia e Anderson Silva criaram o BeHoppers. Atualmente, apenas Fabrício continua no grupo.





Uma das ações da companhia foi o vídeo “I Charleston Belo Horizonte”, visto por 300 mil pessoas na internet. Ele mostra dançarinos se apresentando em cartões-postais da capital mineira.





Outro marco nos 10 anos de trajetória foi o espetáculo “Avenida Lenox”, que estreou em 2019 no CCBB. Um salão de dança imaginário homenageou a história do lindy hop.





“O Festival I Love Jazz foi muito importante para a gente, porque divulgou o nosso trabalho”, conta Marina, elogiando a banda Happy Feet, que está à frente do festival.





“No Brasil não temos muitos grupos de lindy. Eles estão mais concentrados em BH, no Rio de Janeiro, Campinas e em São Paulo. Agora está surgindo uma cena em Goiânia”, informa Marina Campos.

O trompetista e vocalista Marcelo Costa promete festa divertida nesta sexta. “BeHoppers está completando 10 anos e nossa banda já tem 14. É muito gostoso tocar e ver as pessoas dançando. Ver um grupo de jovens curtindo nos dá uma alegria muito grande”, conta o fundador da Happy Feet.





“Faremos repertório com um tempo médio, bom de dançar, com músicas que o pessoal curte bastante”, adianta Costa.

ROCK STEP SWING JAZZ PARTY

Com BeHoppers e Happy Feet Jazz Band. Nesta sexta-feira (16/12), a partir das 19h, no Odara Café e Ofícios (Rua Artur Sá, 380, Bairro União). Ingressos custam R$ 35 e podem ser adquiridos no site Sympla ou na entrada da festa. Informações: (31) 3482-6152.