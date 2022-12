Formandos do Cefart apresentam duas peças, na Usina de Cultura e na Gruta

'Pássaros na boca ou as coisas que perdemos no fogo (um cabaré brutal)': terror na Gruta, espaço cultural do Horto (foto: Paulo Lacerda/divulgação)





Dois espetáculos marcam a formatura dos alunos de teatro do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) da Fundação Clóvis Salgado. Nesta quarta-feira (14/12), estreia “Plataforma 23”, dirigido por Graziele Sena. A peça aborda o quanto a pandemia modificou a nossa sensação de tempo.

"Plataforma 23" fala do tempo e da pandemia (foto: Paulo Lacerda/divulgação)

“Plataforma 23” será encenada hoje, às 19h30, no Centro Cultural Usina de Cultura (Rua Dom Cabral, 765, Ipiranga). De quinta-feira a domingo (18/12), ficará em cartaz às 19h, no Teatro João Ceschiatti (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro).







Com direção de Raquel Castro e Marcelo Veronez, “Pássaros na boca ou as coisas que perdemos no fogo (um cabaré brutal)” tem sessões até terça-feira (20/12), às 20h, na Gruta (Rua Pitangui, 3.613, Horto).

Focada no suspense e no horror, a peça se inspira em textos das escritoras Samanta Schweblin, Mariana Enriquez e Cidinha da Silva, com homenagens a Lygia Fagundes Telles e Ali Smith. Os dois espetáculos têm entrada franca.