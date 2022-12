Mergulhe no cinema radical do diretor Robert Bresson, o guru de Godard

Robert Bresson dizia que cinema de Hollywood era 'teatro fotográfico' (foto: American Cinematheque/reprodução)

É bem provável que o francês Robert Bresson (1901-1999) se ofendesse caso alguém chamasse de cinema o que ele fazia. Na opinião do diretor, esse termo estava contaminado por produções comerciais de Hollywood, "meros teatros fotográficos", em suas palavras.









Com entrada franca, serão exibidos os longas “O batedor de carteiras” (1959), “A grande testemunha” (1966), “Lancelot do lago” (1974) e “O dinheiro” (1982). Amanhã, haverá sessão comentada de “O batedor de carteiras” com o pesquisador, professor e crítico de cinema Luiz Fernando Coutinho. Na sexta-feira, será exibido “O demônio das onze horas” (1965), de Jean-Luc Godard (1930-2022), influenciado pelo francês.

Os atores Humbert Balsan, Luc Simon e Vladimir Antolek-Oresek no filme "Lancelot do lago", que abre o Ciclo Robert Bresson (foto: Gaumont/divulgação)





“São quatro dos melhores filmes de Bresson, que resumem bem a carreira dele”, afirma Miranda. Bresson começou a carreira artística como pintor e fotógrafo. Chegou a fazer trabalhos nessas duas áreas, mas acabou desistindo e enveredou-se pelo cinema em 1933, com o curta “Les affaires publiques” (“Relações públicas”, em tradução livre).

Prisioneiro dos nazistas





“Bresson é 'diretor autor', na essência da palavra”, ressalta Miranda. “É um diretor que consegue imprimir sua visão de mundo nos próprios filmes, e faz isso de forma muito natural, seguindo métodos próprios”.





As técnicas a que Bresson mais recorria eram a direção mecânica, elipse e a “não atuação”, diz Miranda. “Ele tinha um trabalho muito diferente com os atores. Nem sequer os chamava de atores. Referia-se a eles como modelos ou ‘não atores’, porque não gostava da visão muito ligada ao teatro, em que o ator precisa necessariamente expressar muitas emoções”, explica.





A proximidade do cinema com o teatro incomodava Bresson. No livro “Notas sobre o cinematógrafo”, ele não poupou críticas ao formato comercial que os americanos desenvolveram para fazer filmes, chamando-o de “teatro bastardo”.





“O teatro fotográfico ou cinema quer que um cineasta ou diretor faça atores representarem e fotografe esses atores representando; em seguida, que ele alinhe as imagens. Teatro bastardo ao qual falta o que faz o teatro: presença material de atores vivos, ação direta do público sobre os atores”, escreveu o diretor francês.





“Figura muito crítica, seus filmes eram quase anticinema comercial, o que inspirou muito os diretores experimentais que pretendiam explorar formas diferentes do formato usual que estava posto pelo cinema americano”, ressalta Miranda.

Referência para a Nouvelle Vague Um dos cineastas que Bresson influenciou foi Godard. O pioneiro da Nouvelle Vague dizia que assim como Dostoiévski é o principal nome da literatura russa e Mozart é o grande nome da música alemã, Bresson é o maior representante do cinema francês.





“A forma como ele utiliza a montagem e faz os atores performarem é quase mecânica, parece que estão dizendo o texto sem emoção nenhuma, mas ele enfoca essa emoção através dos movimentos de câmera e dos gestos dos intérpretes”, destaca Miranda.





Outra característica de Bresson é a complexidade dos personagens, que, em quase todos os filmes dele, experimentam decadência moral e social, mas acabam se redimindo de alguma forma.

CICLO ROBERT BRESSON

Abertura nesta quarta-feira (14/12), às 18h30, com exibição de “Lancelot do lago”. Amanhã (15/12), “O dinheiro", às 15h; “O batedor de carteiras”, às 17h (sessão comentada); e “A grande testemunha”, às 19h30. Na sexta-feira (16/12), “Lancelot do lago”, às 15h; “O dinheiro”, às 17h; e “O demônio das onze horas”, às 19h30. Cine Humberto Mauro (Avenida. Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca. Programação completa: fcs.mg.gov.br.

O relativo sucesso do filme de estreia animou Bresson a produzir seu primeiro longa. No entanto, os nazistas invadiram a França, ele foi preso e mantido por um ano em campo de concentração. Em 1943, conseguiu lançar “Os anjos do pecado”, seu primeiro longa.