Maestro Eliseu Barros rege a Orquestra de Câmara do Sesc, que reúne alunos de 10 a 14 anos (foto: Giselle Dietze/divulgação)





No ano em que completa uma década, a Orquestra de Câmara do Sesc fecha a temporada de 2022 com o concerto beneficente “Com elas”, nesta quarta-feira (14/12), no Grande Teatro do Sesc Palladium. O grupo, que tem caráter formativo e é composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, vai dividir o palco com intérpretes de diferentes estilos musicais.





Os jovens integrantes da orquestra têm aulas de violino, viola, violoncelo ou contrabaixo, percepção musical, prática de conjunto e canto coral. Os cursos têm duração de quatro anos, com vivências teóricas e práticas.





Gerente do Sesc Palladium, Priscilla D’Agostini observa que a Orquestra de Câmara do Sesc, com seus 10 anos, tem maturidade suficiente para se apresentar com artistas profissionais e experimentar formatos.

Ex-alunos e Trampulim

O primeiro passo nesse sentido foi realizar concertos com a presença de ex-alunos, que hoje integram grupos de renome.

“Também fizemos concerto-espetáculo com o Grupo Trampulim, para trabalhar a junção das artes cênicas com o universo da música. A cada ano, instrutores, maestro e alunos fazem rodas de conversa para decidir o formato do concerto de fim de ano. Surgiu agora a proposta de convidar cantoras profissionais para esta apresentação”, destaca.





O repertório de amanhã terá 16 músicas de distintas linguagens – de Alceu Valença, Caetano Veloso e Vinicius de Moraes a autores eruditos, passando por astros do pop.





“É um projeto de formação, então precisamos trabalhar os diversos tipos de expressão musical para que os alunos tenham um leque de opções amplo, caso queiram seguir carreira”, pontua.





Priscilla revela que, no caso de Marina e Renata, já havia relação prévia com o grupo. “A Marina tem trajetória aqui no Sesc, os alunos se identificam muito com ela. Renata participou de vários momentos nossos, teve muitos encontros com a turma, e se colocou à disposição para este evento”, diz.





Regida desde sua criação pelo maestro Eliseu Barros, a Orquestra de Câmara do Sesc oferece instrumentos musicais aos alunos, assim como vale-transporte, lanche, uniforme e o material necessário ao aprendizado, informa a gerente do Sesc Palladium.





São 15 professores, além do maestro e da maestrina Flávia Campanha, regente do Coral Jovem Sesc, que ministra aulas de musicalização para os componentes.

Fila de espera

Interessados em integrar o grupo participam de teste prático para identificar suas habilidades. Dependentes de trabalhadores do comércio com renda familiar bruta de até três salários mínimos têm prioridade no processo seletivo.





O período de inscrições para 2023 foi encerrado em 30 de novembro. Priscilla destaca que a procura foi enorme. “Todas as vagas serão ocupadas, com direito a fila de espera. Para nós, que trabalhamos com a ideia de transformação social por meio da dança e da música, é muito gratificante constatar esse interesse”, finaliza.

“COM ELAS”

Concerto da Orquestra de Câmara do Sesc. Convidadas: Ariádna Fernandes, Renata Araújo e Marina Araújo. Nesta quarta-feira (14/12), às 19h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos podem ser retirados na bilheteria, mediante a doação de 1 litro de leite, ou comprados por R$ 5 no site da Sympla. A arrecadação será destinada à campanha Natal Solidário, do projeto Mesa Brasil Sesc. Informações: (31) 3270-8100