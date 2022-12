Angelo Badalamenti, compositor da trilha de 'Twin Peaks', morre aos 85 anos

A morte de Badalamenti (à dir.) foi confirmada por seu sobrinho nas redes sociais. O músico trabalhou com David Lynch (à esq.) (foto: Reprodução)

Morreu nesse domingo (11/12), aos 85 anos, o compositor Angelo Badalamenti, responsável por trilhas sonoras que se destacaram no cinema e na televisão, como "Twin Peaks".O artista também ficou conhecido por sua parceria com o diretor de cinema David Lynch em trabalhos como no filmes "Veludo Azul", "Coração Selvagem", "Cidade dos Sonhos", entre outros. A morte de Badalamenti foi confirmada por seu sobrinho nas redes sociais.Badalamenti nasceu no Brooklyn e, ainda criança, mostrava-se talentoso ao tocar piano. Em 1958, conquistou a licenciatura na Manhattan School of Music e logo começou a trabalhar como professor de música.Ele foi contratado para auxiliar a atriz Isabella Rossellini em "Veludo Azul" e acabou compondo a trilha completa da produção. Assim, ingressou no universo audiovisual.O projeto mais marcante da carreira do americano foi a composição para a série "Twin Peaks", de 1990. Com essa trilha sonora, Badalamenti ganhou o Grammy de Melhor Performance Pop Instrumental, no ano seguinte ao lançamento. A música foi interpretada na voz da cantora Julee Cruise, que morreu em junho deste ano.A trajetória do compositor também foi marcada por grandes parcerias. Além do trabalho com o cineasta Lynch, o musico participou de projetos com artistas como David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, Liza Minnelli e Michael Jackson.