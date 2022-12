Vencedora do Jabuti, Anna Cunha é a convidada de hoje do Sempre um Papo

Anna Cunha escreveu e ilustrou o premiado livro "Origem" (foto: Acervo pessoal)

A mineira Anna Cunha, vencedora do Prêmio Jabuti 2022 com o livro “Origem” (Maralto), participa do Sempre um Papo nesta segunda-feira (12/12), às 19h, com transmissão pelo canal do projeto no YouTube. A conversa será mediada pela jornalista Jozane Faleiro.