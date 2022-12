'White lotus': internet comenta o fim da segunda temporada

Dos 10 assuntos mais comentados nas redes sociais, 8 estavam relacionados à série Whte Lotus (foto: Reprodução/ HBO)

Com cenários paradisíacos, comédia, drama e suspense, a série “White lotus” parou as redes sociais neste fim de semana. É que nesse domingo (11/12), estreou na HBO Max o último episódio da segunda temporada. O sucesso foi tanto que, dos 10 assuntos em alta no Twitter, 8 tinham relação com a série.

Criada por Mike White, a série acompanha uma semana de férias dos hóspedes do resort The White Lotus. Com nomes consagrados no elenco, como Com Jennifer Coolidge, Connie Britton, Alexandra Daddario e Molly Shannon, a série é envolvente e mostra, em cada dia de viagem dos personagens, uma nova questão que envolve os viajantes, os funcionários do hotel e o próprio local.

Apesar da previsão de uma nova temporada, o novo episódio deu um desfecho feliz para as personagens Tanya (Jennifer Coolidge) e Lucya (Simona Tabasco), que terminam juntas na Itália. O fim fez os fãs celebrarem. Veja algumas reações:

o final de the white lotus quebrando expectativas e fazendo o proletariado sair por cima SIM, te amo mia & lucia, queridinhas de sicilia pic.twitter.com/LS2NyeVYRT %u2014 geek farofeiro (@geekfarofeiro) December 12, 2022

daphne a rainha dessa temporada, a que mais curtiu as férias, fez os programas que queria, não se envolveu em intriga, teve um filho com o personal, não deixou nada nem ninguém desalinhar os chakras dela, uma lição de vida! %u2014 Malu Mother (@gabirelke) December 12, 2022

espero que vcs tenham aprendido a lição pra que na 3 temporada de the white lotus todos nós acompanhemos juntos



eu falei lá na 1 temp assistam essa série ninguém me ouviu agora tão aí tudo doido %u2014 sávio. (@saviogiord) December 12, 2022