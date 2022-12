'Farofa da Gkay' para internet; entenda por que a festa é tão famosa

O evento acontece anualmente desde 2017; em 2020, porém, não ocorreu, por causa da pandemia (foto: Reprodução Redes Sociais )





O garoto foi flagrado beijando Karoline Lima, ex-namorada e mãe do filho do jogador da Seleção Brasileira Éder Militão.

Já os ex-BBBs Sarah Andrade e Rodrigo Mussi agitaram as redes sociais com um beijão que ganhou as páginas de fofoca.

Receita da farofa

Desde 2017, a ‘Farofa’, como é mais conhecida na internet, vem conquistando um espaço no calendário anual do público por unir subcelebridades, apresentações artísticas, marcas e muita fofoca.





O evento também é a comemoração do aniversário da comediante, que nasceu no dia 3 de dezembro. Por isso, todas as edições acontecem na primeira semana do último mês do ano.





A festa surgiu como uma resposta da influenciadora paraibana Géssica Kayane, a Gkay, aos eventos refinados de celebridades brasileiras. A comediante queria algo “raiz” para a comemoração do seu aniversário e propôs a criação da Farofa.





“Farofa, para nós nordestinos, é um termo bastante usado. É para quando juntamos muitas pessoas. Uma traz uma coisa, outra traz outra, e aí falamos”, contou o organizador da festa, Felipe Miranda, ao UOL.





Trata-se de uma festa para os convidados ficarem bêbados, comerem bastante, beijarem e compartilharem as experiências com os seguidores, seja por meio de lives direto da festa ou por perfis de fofoca. Como amigos te contando o que aconteceu após uma festa “caótica”.

Popularização

A cada edição, a festa foi se tornando mais popular. Por causa das fofocas envolvendo a influenciadora Bianca Andrade, o evento ganhou holofotes em 2019.



Em 2020, em razão da pandemia da COVID-19, a festa não aconteceu e foi retomada em 2021. O nome mais popular do evento foi Viih Tube, por ter beijado 48 pessoas e ter bebido demais. Foi o que faltava para explodir de vez e se tornar uma das festas mais famosas do país.

Com tamanha visibilidade, marcas viram a possibilidade de divulgar produtos e fazer ações publicitárias, o que aumentou o valor de mercado da ‘Farofa’. A festa também virou tema de conversas em programas da TV aberta. Em 2022, a mãe do comediante Paulo Gustavo, Dea Lúcia, pediu, ao vivo durante o “Domingão com Huck”, um convite para o evento.

Farofa de ouro

Com o patrocínio de grandes marcas, a festa perdeu a cara de evento popular e ganhou um aspecto luxoso para a edição de 2022. Os convidados receberam passagens de avião - com direito a champanhe - para Fortaleza, no Ceará, onde será a festa.



A edição de 2022 acontece em um resort 5 estrelas, com diárias que podem chegar a R$ 10 mil. Gkay fechou o local para receber outros influenciadores, marcas e atrações artísticas, como a Luisa Sonza, que tocou na primeira noite.





Ao todo são 15 atrações, incluindo Anitta, que recebeu indicação de Artista Revelação no Grammy 2023.





Bebida e comida são por conta da comediante. Segundo o cronograma divulgado nas redes sociais, a edição deste ano tem uma mistura de comidas populares brasileiras com luxos extravagantes, como feijoada na piscina. A escala do evento viralizou nas redes sociais, gerando críticas à influenciadora.





As críticas começaram já no convite, em formato de sacola de lixo, imitando a marca Balenciaga. Dentro, constavam brindes como esmalte e maquiagem, passagem de avião e até uma joia.





O tradicional ‘Dark room’, que é um quarto com brinquedos sexuais, também chamou a atenção da internet. A estética do espaço foi dita como “cafona” e foi comparada com a decoração de banco.

Confira o cronograma dos três dias de Farofa da Gkay pic.twitter.com/uSfjYAYQ8o %u2014 poxa (@poxxaa0) December 5, 2022 gkay mandou o convite pra mel maia, e nasce uma nova rainha da farofa pic.twitter.com/unph3Jjmm9 %u2014 lauan. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@canceladinhho) November 27, 2022 até o diabo deve ter medo do que rola nesse dark room da farofa da gkay pic.twitter.com/YrpdusIDw6 %u2014 cris dias (@crisayonara) December 4, 2022

Críticas

Há também críticas por ser um evento “fútil, focado na pegação” e que os convidados são constantemente flagrados usando o celular. O investimento no evento também é alvo de críticas. Segundo Gkay, o valor chega a R$ 8 milhões.





A festa também acontece em meio a uma onda de cancelamento da anfitriã por suposto “ ataque de estrelismo ” durante as gravações do filme “Cheia de graça”, da Netflix. Além disso, a comediante foi duramente criticada pela sua participação no programa “ Lady night ”, de Tatá Werneck, em que ela teria forçado a barra para parecer engraçada.

Além da ‘Farofa’

Depois do sucesso da ‘Farofa da Gkay’, surgiram outras festas de famosos e influenciadores que deram o que falar na internet. É o caso do ‘São João da Thay’, de Thaynara OG, aberto ao público com venda de ingressos, e a ‘Barraca do beijo’, de Viih Tube.





Jojo Toddynho é outra que criou a própria festa. A primeira edição do ‘Halloween da Jojo’, festa logo após o divórcio da última vencedora de “A fazenda”, também conquistou os holofotes das redes sociais.





O primeiro dia da ‘Farofa da Gkay’ colocou o nome da festa entre os assuntos mais comentados da última segunda-feira (5/12), mesmo com a vitória do Brasil em partida com a Coreia do Sul na Copa do Mundo, que agitou brasileiros dentro e fora do mundo digital.