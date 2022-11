Cantor Edu Pio encarna Super Pamp, herói que ajuda a conscientizar as crianças sobre a importância da preservação ambiental (foto: Karlitita Resende)

Nem todo herói usa capa, diz o meme que volta e meia ressurge na internet. Em Belo Horizonte, entretanto, o mote se torna real a partir do trabalho do Super Pamp, personagem criado pelo cantor e compositor Edu Pio.

Ao ler a obra épica "Os Lusíadas", de Luís de Camões, que contava os grandes feitos portugueses, Pio questionou-se por que os heróis não poderiam ser pessoas comuns que fazem a diferença no dia a dia de outras pessoas.

"Por que não criar um super-herói belo-horizontino, que tenha essa ligação com a cidade, mas que seja um super-herói que não voe, que tenha poderes que qualquer pessoa poder ter, como a alegria, a empatia, simpatia, o poder da música, o poder da brincadeira. Poderes que a gente estimula a criança a ter", explica.

Surgido em 2018, o personagem chega ao terceiro disco com o trabalho "On-ca-pe---bu-pe---bi-ra-pa", já disponível nas plataformas de streaming, junto com os outros dois "Uma aventura no mundo do tudo é possível (2019) e "Uma volta" (2021). O primeiro ganhou uma série de clipes de animação no YouTube, em seu canal homônimo.

Para o novo trabalho, o cancionista compôs oito músicas batizadas com os nomes de animais da fauna mineira ameaçados de extinção. A nona, que dá título ao álbum, é uma homenagem à todos eles, a onça-pintada, o cachorro-vinagre, o peixe-gato, o bugio-marrom, a perereca-pomba e o bicudo, o rato-de-espinho e o pato mergulhão. A canção-título é a junção das primeiras sílabas dos nomes de todos os animais.

Com ritmos que variam entre o axé e o afoxé, Pio aborda a temática de forma lúdica para conscientizar as crianças sobre a necessidade de preservar não apenas os animais, mas os biomas onde eles vivem. As músicas trazem em suas letras brincadeiras que as conectam ao carnaval belo-horizontino.

"O ritmo do axé foi escolhido, porque, em vez de trazer tristeza, por ser um tema mais complexo, a gente traz alegria. Para preservar os animais, a gente precisa preservar a casa dos animais também", comenta.

O lançamento do álbum acontece nesta quinta-feira (1º de dezembro), em um espetáculo com entrada franca, respeitando a capacidade do local, no Teatro Raul Machado. Pio, à frente dos vocais e do violão, é acompanhado pelos músicos Leo Brasilino, no trombone; Samy Erick, guitarra e violão; e Fábio Martins, na percussão. Com cenografia de Ana Lu Barroso e tradução em libras de Gilberth Santos, o espetáculo acontece também na Emei Vila Leonina, na quarta-feira (7/12).

Lançamento do CD Nesta quinta-feira (1/12), às 15h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Jauá, 80 – Alípio de Mel). Entrada gratuita, mas é necessário se inscrever antes pelo www.instagram.com/super_pamp





“ON-CA-PE---BU-PE---BI-RA-PA”

. Disco de Super Pamp/Edu Pio

. 9 faixas

. Disponível nas plataformas digitais