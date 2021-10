Peça infantil on-line sobre Santos Dumont comemora a Semana da Aviação

(foto: CIA/DIVULGAÇÃO)

Nesta Semana da Asa, que homenageia o Dia do Aviador (23 de outubro), Santos Dumont vai pousar na internet. O Pai da Aviação e inventor do 14 Bis será relembrado na peça infantojuvenil "O sonho do Dumont-Menino", sobre a infância do mineiro de Cabangu, protagonizada pelo ator e pesquisador Ademir Apparício. A estreia ocorrerá nesta terça-feira (19/10), com sessões gratuitas às 10h e às 15h, transmitidas pelo YouTube. A temporada prossegue até sexta-feira (22/10), nesses dois horários.





O espetáculo solo é uma produção da CIA – Centro de Investigação do Ademir. A criação é do próprio Apparício, contador de histórias e mímico, além de ator. Juliana Calligaris assina a direção. A elaboração da peça começou há quatro anos, em Campinas (SP). Desde criança, Ademir Apparício é fascinado por Santos Dumont (1873-1932). “Ele nunca desistiu de sonhar”, observa. Depois de várias proezas pelos ares em balões, ele fez história em 12 de novembro de 1906, ao decolar do Parque Bagatelle, em Paris, pilotando o 14 Bis. Voou 220 metros, façanha considerada o primeiro voo de um avião no mundo.





A temporada de Ademir Apparício contará com sessões em libras e com audiodescrição, que poderão ser acompanhadas em https://www.youtube.com/c/ademirappariciojunior.