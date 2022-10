Musical infantil sobre Bituca tem sessão única hoje em BH

Palácio das Artes recebe hoje o musical "Bituca, Milton Nascimento para crianças", que focaliza a infância do artista e tem Udylê Procópio no papel do protagonista (foto: Junior Mandriola/ Divulgação)

Daniel Barbosa

Depois de passar por BH, em maio deste ano, com um espetáculo em homenagem a Elis Regina, o projeto Grandes Músicos para Pequenos retorna, agora, com o musical “Bituca, Milton Nascimento para crianças”, que terá única apresentação no Grande Teatro do Palácio das Artes neste domingo (16/10).





Ao tratar da infância de Milton, a dramaturgia aborda temas como a adoção, o bullying e o preconceito racial.





“Quando resolvemos prestar essa homenagem, fui entender, pesquisando a história de vida do Milton, o que tinha de forte, de impactante, que pudéssemos levar às famílias. Encontrei essa história relativa à infância dele”, diz o autor do texto, Pedro Henrique Lopes, aludindo ao fato de que o músico ficou órfão quando tinha 2 anos e foi adotado pelos patrões de sua avó, o que implicou a mudança do Rio de Janeiro, onde nasceu, para Minas Gerais.

Dificuldades na infância



Pedro Henrique observa que o pequeno Milton enfrentou dificuldades por ser uma criança negra, adotiva, sendo criada num ambiente majoritariamente branco. “O espetáculo fala das adversidades que ele foi encontrando na infância em função desse contexto, e de como as superou”, diz.





“O musical é um tributo ao Milton Nascimento, então nos inspiramos em passagens da vida dele, mas também criamos momentos ficcionais para debater temas como adoção, bullying e preconceito racial de maneira lúdica”, explica o diretor Diego Morais, acrescentando que o espetáculo também presta “uma grande homenagem à maternidade e à ampliação dos modelos de família”.





O autor do texto, que está em cena como um dos personagens, diz que essa costura de ficção com realidade cumpre o objetivo de sublinhar alguns temas que a trupe responsável pelo espetáculo gostaria de tratar.

“O dado ficcional pega, por exemplo, coisas que acontecem na escola, não necessariamente que aconteceram com Bituca, mas que a gente sabe que são comuns nesse contexto de uma criança preta inserida num ambiente branco”, aponta.





Sucessos do Clube da Esquina

A direção musical de Guilherme Borges traz sucessos de Milton Nascimento, como “Coração de estudante”, “Travessia”, “Canção da América”, “Canção do sal”, “Quem sabe isso quer dizer amor” e “Maria, Maria”.

“A obra do Milton sempre me encantou desde muito pequeno. Conhecer mais profundamente a história de vida deste gênio me fez querer levar o amor que transborda de suas melodias e letras para crianças de todas as idades”, diz Pedro Henrique, que responde pela seleção das músicas.





Segundo ele, tais temas ajudam a contar a história, dialogando com tudo o que se vê em cena. O dramaturgo conta que escreveu o texto fazendo, ao mesmo tempo, uma pontuação musical, indicando quais músicas fariam parte da trilha, quais trechos seriam usados em determinadas cenas e quais arranjos deveriam ser empregados em cada situação.





Pedro Henrique ressalta que, apesar do “para pequenos” no título do projeto e do “para crianças” que compõem o nome do espetáculo, trata-se de um programa para toda a família.





“Todas as produções do Grandes Músicos para Pequenos são pensadas para a família, porque um dos objetivos do projeto é aproximar gerações através da música e do teatro.”

“BITUCA, MILTON NASCIMENTO PARA CRIANÇAS”

Musical. Neste domingo (16/10), às 17h, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda pelo site Eventim e na bilheteria do teatro. Informações: (31) 3236-7400



Ele observa que todos os espetáculos do Grande Músicos para Pequenos têm o aval do artista homenageado – ou de sua família, no caso dos já falecidos. Pedro Henrique destaca, ainda, que é uma premissa do projeto fazer pensar, além de divertir e emocionar. “A gente considera extremamente importante buscar esse equilíbrio, que é levar alegria ao público, mas também tratar de temas que sejam relevantes e, mais que isso, necessários de se conversar com as crianças e com as famílias.”