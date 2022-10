Sinfônica de Minas Gerais toca música de cinema nos Concertos no Parque

O concerto de hoje da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais terá regência do maestro Sérgio Gomes, admirador das composições de John Williams (foto: Paulo Lacerda/Divulgação)

Daniel Barbosa









Sérgio Gomes explica que a Sinfônica de Minas Gerais já havia, em ocasiões pregressas, organizado programas em torno de duas grandes suítes orquestradas – de “Harry Potter” e de “Star Wars” –, cada uma composta por diferentes movimentos. Ele aponta que, agora, essas duas trilhas voltaram a balizar a seleção de temas que compõem o repertório.

“De outros filmes pegamos apenas os temas principais. A escolha teve a ver com a duração do concerto, para não ficar extenso demais, e com um desejo de diversidade, incluindo temas que embalam ficção, o cinema bélico, o suspense, etc. É uma escolha de trilhas que se organiza em torno dessas duas suítes, de ‘Harry Potter’, composta por três movimentos, e de ‘Star Wars’, que tem cinco”, diz.

Fidelidade a Williams

O regente chama a atenção para o fato de que nada precisou ser adaptado, porque são partituras elaboradas pelo próprio John Williams – um compositor habituado a assinar temas sinfônicos para orquestras. Além da efeméride de 90 anos, a popularidade de sua obra é um dos fatores que justificam a escolha do programa para esta edição do Concertos no Parque, segundo o maestro.





“A qualidade composicional de John Williams é amplamente reconhecida. É um autor que conhece a orquestra intimamente, as famílias de instrumentos, então o que acontece é que a escrita dele é muito bem-feita, baseada nos grandes compositores de música sinfônica. A forma como ele organiza os temas na partitura é muito boa”, ressalta Gomes.





Das trilhas que compõem o programa, apenas a de “Harry Potter” não foi feita para um filme dirigido e/ou produzido por Steven Spielberg e George Lucas. O maestro aponta que não foi algo proposital, a despeito da notória amizade e parceria profícua de Williams com a dupla de realizadores.





“Não foi um ponto que observamos na hora de pensar o programa, mas, realmente, é sabido que os três têm um trabalho conjunto muito sólido. O que acontece é que dessa parceria saiu uma obra muito expressiva, quase incontornável”, aponta.





Ele salienta que, no caso de John Williams, a música composta para cinema não tem especificidades em relação a qualquer tema sinfônico – foram necessários apenas alguns ajustes para o concerto de hoje.



“Nesta apresentação, está tudo organizado da forma como uma orquestra trabalha normalmente”, diz, acrescentando que apenas tirou da suíte de “Harry Potter” dois movimentos mais lentos, que dependem da imagem para surtir efeito.

O compositor e maestro americano John Williams, de 90 anos, ganha homenagem em BH (foto: Youtube/reprodução)

Sobre a organização da escrita de Williams, Gomes exemplifica: “Uma sinfonia clássica qualquer tem quatro movimentos; a suíte de ‘Star Wars’ tem cinco, com dinâmicas diferentes – o tema principal, depois um tema lento, depois a marcha, outro tema lento e o final. A suíte de ‘Harry Potter’ também tem essa estrutura. Não precisa de uma reorganização para dar cara de concerto. O foco é só fazer a música aparecer, tirar da partitura e levar ao público”, destaca.





O regente considera como as principais características da obra de John Williams para o cinema justamente a sua ligação com o cânone erudito.



“Ele tirou sua forma de escrever dos grandes compositores de música para orquestra, como Wagner ou Stravinsky. Isso nos aproxima do conhecimento do compositor de trilhas. Tem partes de ‘Star Wars’ que têm muito a ver com (Gustav) Holst, por exemplo”, aponta.

Conteúdo emocional

Gomes observa que, antes do advento das trilhas sonoras originais, o cinema se valia de temas orquestrais clássicos como música de fundo, e que, dessa forma, Williams inovou ao olhar para trás.



“Ele é um compositor de música para orquestra que aplica esse conhecimento nas trilhas e alcança os resultados impressionantes que o público confere nos filmes. São trilhas que carregam o conteúdo emocional todo do filme. Williams imprimiu a identidade do filme na música de uma forma magistral”, diz.





Sobre suas preferências com relação ao programa que será apresentado, o maestro diz que, desde cedo, foi um fã confesso e ardoroso de “Star Wars”, mas que, esmiuçando o programa proposto para hoje, acabou por se encantar com outra obra. “Observando os detalhes, a trilha de ‘E.T.’ me chamou muito a atenção, virou uma das minhas favoritas, porque tem uma carga emocional e uma descrição de cena incríveis.”

CONCERTOS NO PARQUE

Especial música de cinema. Neste domingo (16/10), às 10h30, no Parque Municipal (Av. Afonso Pena, 1.377, Centro). Informações: (31) 3236-7400. Entrada gratuita, mediante realização de cadastro via Sympla para entrada no parque.

Programa

• “E.T. – O EXTRATERRESTRE”

• “HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL”

“Tema de Hedwig”

“A pedra filosofal”

“As maravilhas de Harry”

• “TUBARÃO”

• “INDIANA JONES E OS CAÇADORES DA ARCA PERDIDA”

• “JURASSIC PARK”

• “A LISTA DE SCHINDLER”

• “STAR WARS – SUÍTE PARA ORQUESTRA”

“Título principal”

“Tema da Princesa Leia”

“Marcha imperial” (tema de Darth Vader)

“Tema Yoda”

“Sala do trono & título final”









Executar trilhas criadas por compositores célebres para filmes que marcaram época é um tipo de programa com o qual a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais está costumeiramente às voltas. Na edição deste domingo (16/10) da série Concertos no Parque, às 10h30, no Parque Municipal, com entrada franca, o corpo musical da Fundação Clóvis Salgado, sob regência de Sérgio Gomes, mergulha mais uma vez na música feita para o cinema, em uma homenagem a John Williams, que completa nove décadas de vida neste ano.