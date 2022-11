O premiado Trio Corrente faz concerto gratuito em Betim

Clássicos da MPB e trabalho autoral marcam o repertório do Trio Corrente (foto: Paulo Rapoport/Divulgação)

Novembro e dezembro marcam o retorno da Série BH Instrumental a Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com apresentação do Trio Corrente, de São Paulo, que tem um Grammy Award e um Grammy Latino no currículo. O concerto será neste sábado (26/11), às 20h, no Teatro Municipal de Betim (Rua Padre Osório Braga, 149 - Centro). A abertura fica por conta do Clube do Jazz de Betim. Os ingressos são gratuitos, mediante troca solidária.





Já o Clube do Jazz de Betim apresenta repertório formado por canções de jazz, bossa nova e MPB. Para a apresentação especial de hoje, a banda estará formada por Gustavo Figueiredo (piano), Hugo Silva (baixo), Elias Santos (guitarra) e por seu idealizador, Paulinho Serafim (bateria).