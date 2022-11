O cantor Lenine cancelou o show em Belo Horizonte, marcado para o próximo sábado (19/11), após testar positivo para COVID-19. A apresentação integra a turnê “Rizoma” e seria realizada no Grande Teatro Minascentro.

"A organização do show do cantor Lenine - Turnê “Rizoma” – marcado para o dia 19 de novembro de 2022, no Grande Teatro Minascentro, informa que o espetáculo foi ADIADO para o dia 27 de janeiro de 2023.





Esta decisão se deve aos cuidados com a saúde do cantor, pois ele testou positivo para o COVID-19. Lenine passa bem, mas ficará em isolamento de acordo com as instruções médicas e sanitárias.





Os ingressos adquiridos continuam válidos para a nova data no mesmo setor e lugar.





Lamentamos esta situação e desde já torcemos pela rápida recuperação do artista."





Leia a íntegra do comunicado da assessoria de imprensa do show: