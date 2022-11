Projeto BH que Encanta destaca as várias facetas da capital mineira

Contadora de histórias Alessandra Nogueira promete divertir as crianças no Museu Abílio Barreto, neste domingo (6/11) (foto: Neider Rony/divulgação)

Música, gastronomia, literatura e performance artística, entre outras atividades, estão reunidas no projeto BH que Encanta, que começa neste domingo (6/11), na área externa do Museu Histórico Abílio Barreto, das 10h às 17h Música, gastronomia, literatura e performance artística, entre outras atividades, estão reunidas no projeto BH que Encanta, que começa neste domingo (6/11), na área externa do Museu Histórico Abílio Barreto, das 10h às 17h





Charme chique



“Começamos com a feira do Mercado Charme Chique. Nela estarão presentes mais de 40 expositores de artesanato e também contaremos com produtores da área de gastronomia.Teremos barraquinhas com comidas mineiras”, informa Nina.





Neste domingo, a programação para as crianças estará a cargo da contadora de histórias Alessandra Nogueira. “Teremos também a exposição fotográfica ‘Olhares pela cidade’, de duas fotógrafas de Belo Horizonte: Ana Garcia e Lu Gontijo. Ana focou mais no Mercado Central, ela até chama sua mostra de ‘Mãos do Mercado’, enquanto a Lu Gontijo apresenta paisagens da capital mineira”, diz Nina.





A organizadora, que também é poeta, vai ministrar oficina de escrita criativa em parceria com Débora Cançado. “Todas as atividades culturais do domingo da estreia serão gratuitas”, destaca Nina.





No próximo dia 17, uma quinta-feira, a programação ocorrerá no bistrô Oro Pro Pro, no Bairro Santa Tereza, oferecendo experiência gastronômica que Nina considera o diferencial do evento.





“Vamos juntar diferentes sensações tanto do paladar quanto do olfato. Teremos também apresentação do grupo Acorde Lis, formado por Ana Calina, Esther Oliveira, Kamila Freitas, Leia Paula, Aline Sparling e Nathália Santos, integrantes da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que fará o fundo musical”, informa.





Roda de conversa vai reunir as mestras cervejeiras Cinara Gomes e Fabiana Bontempo, que falarão sobre o papel da mulher na produção da bebida, com mediação da jornalista e apresentadora Fernanda Izidoro.





“Na sequência, teremos o menu degustação, um jantar elaborado pela chef de cozinha Ana Lúcia”, adianta Nina. Haverá harmonização com cervejas, idealizada pela somelier Ana Garcia.

Dia 19, Gustavo Mendes será atração no Centro Cultural Unimed BH-MG (foto: Marco Aurélio Moreira/divulgação)

Humor mineiro

Em 19 de novembro, um sábado, o projeto anuncia stand up do humorista mineiro Gustavo Mendes, famoso por imitar a ex-presidente Dilma Rousseff. Ele vai encerrar a turnê deste ano no Centro Cultural Unimed BH-Minas.





No último dia, 11 de dezembro, o projeto volta para o Museu Abílio Barreto, com reapresentação da mostra de fotos de Ana Garcia e Lu Gontijo. “Teremos um auto de Natal com o Grupo Aruanda, celebrando seus 60 anos de atividades, e o lançamento dos livros ‘Mar sem fundo’, de minha autoria, e ‘Conversa com minha mãe’, do cantor e poeta Vagnér Santo”, diz Nina.

Mercado Central

Ana Garcia explica por que decidiu focalizar o Mercado Central de BH: “É uma coletânea que fiz quando participei da exposição que a Rede Globo Minas e o projeto Foto em Pauta organizaram para comemorar os 122 anos de Belo Horizonte. Foi quando o Mercado Central foi eleito símbolo da cidade.”





A artista clicou o espaço com seus trabalhadores, turistas e frequentadores. Segundo ela, as cores quentes das 10 imagens remetem ao clima de aconchego do Mercado. “Ele desperta isso nas pessoas, por isso busquei as cores dos balaios e cestos”, explica.





PROGRAMAÇÃO

HOJE (6/11)

Museu Histórico Abílio Barreto. Avenida Prudente de Morais, 202, Bairro Cidade Jardim. Das 10h às 17h, feira de artesanato. Das 11h às 15h, exposição fotográfica “Olhares pela cidade”, de Ana Garcia e Lu Gontijo. Das 11h às 12h, contação de histórias com Alessandra Nogueira. Entrada franca.





17/11

Oro Pro Pro Bistrô. Rua Quimberlita 290, Bairro Santa Tereza. Das 18h às 20h, roda de conversa sobre o papel da mulher na história da cerveja artesanal, com Cinara Gomes e Fabiana Bontempo. Das 20h às 22h, cozinha ao vivo com a chef Ana Lúcia e a sommelier de cerveja Ana Garcia. Apresentação do grupo Acorde Lis. Ingressos a R$ 40 e R$ 50, à venda no site Sympla.





19/11

Centro Cultural Unimed BH-Minas. Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Às 21h, stand up “Mais que dilmais”, com o humorista Gustavo Mendes. Ingressos a partir de R$ 100, à venda no site Eventim.





11/12

Museu Histórico Abílio Barreto. Avenida Prudente de Morais, 202, Bairro Cidade Jardim. Das 11h às 12h, auto de Natal com o Grupo Aruanda. Das 14h às 16h, sarau de poesia com Nina Morena e Vagnér Santo. Entrada franca.