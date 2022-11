Suricato convida todo mundo para a festa com 'Marshmallow flor de sal'

A banda Suricato já ensaia para a nova turnê e planeja fazer shows em Minas Gerais (foto: Priscila Haefeli/divulgação)

"Nem parecia que estava gravando um disco. Ia lá para dar risada, colocar os timbres que a gente achava que ficariam engraçados. Levei a vida toda para gravar este disco" Rodrigo Suricato, cantor e compositor



De volta aos palcos, a banda Suricato lança seu quinto álbum de estúdio, “Marshmallow flor de sal”, com 10 faixas autorais. O grupo chega com nova formação: além do pioneiro Rodrigo Suricato (voz, guitarra e violões), também integrante do Barão Vermelho, estão lá Carol Mathias (teclado, baixo e voz), Martha V (teclado e voz) e Diogo Gameiro (bateria).







“Suricato já foi bem rock, depois folk e depois eletrônico com um pouco de folk”, diz Rodrigo, que convocou o aclamado produtor Kassin para trabalharem juntos. “A ideia era gravar um disco que fosse bem divertido e tivesse muitas cores. Depois de um período de pandemia, a gente não mandaria as pessoas se 'trancarem' no travesseiro, deprimidas.”

“Marshmallow flor de sal” busca se conectar com este momento em que as pessoas voltam avidamente para as ruas. “É o disco mais divertido do Suricato. Minha concepção era de que ele passasse a ideia de festa”, diz Rodrigo. “É como se fosse uma grande viagem de dopamina, daquelas que você começa muito acelerado”, compara.

Fila do beijo

Os clipes buscam traduzir este bom astral. “Tem música bem festiva, tipo fila do beijo, com as pessoas se beijando ali o tempo todo. Em outra, começa a bater a onda de algo que a pessoa já tenha experimentado, mas tudo fica diferente”, diz. Alê Paes Leme, irmão da atriz Fernanda Paes Leme, dirigiu o projeto audiovisual.

Boa parte das faixas foi composta quando a fase mais crítica da pandemia já havia passado. “Cheguei ao estúdio e não sabia se tinha um disco pronto. Havia algumas bases, uma ideia aqui e outra acolá. Costumo entrar em estúdio com as coisas já tem estabelecidas, mas agora pude me permitir uma coisa mais experimental com o Kassin”, explica o músico carioca, de 43 anos.





O processo foi prazeroso, “sem pressa de as coisas se resolverem”, diz Rodrigo. “Nem parecia que estava gravando um disco. Ia lá para dar risada, colocar os timbres que a gente achava que ficariam engraçados. Levei a vida toda para gravar este disco”, revela Rodrigo.

“Marshmallow flor de sal” traz leveza e humor com pegada assumidamente pop, resume Rodrigo, revelando que para ele, vindo do rock, do folk e do blues, é difícil flertar com outros estilos.





A-ha e Duran Duran

Os ensaios para a nova turnê já começaram. “Espero passar por Minas Gerais, onde o Suricato tem muitos fãs. O show terá a pegada de festa, um pouco da sonoridade dos anos 1980. É muito divertido resgatar isso da melhor forma saudosista possível”, diz Rodrigo. “Quando você ouve canções do Harry Styles ou da Dua Lipa, é A-ha puro, é Duran Duran da cabeça aos pés.”





Na opinião do músico carioca, o pop mundial está de volta ao período fértil em sintetizadores. “É muito bacana revisitar essa linguagem. Não como Festa Ploc ou algo tosco, mas como algo realmente muito relevante. Uma década não precisa destruir a outra, pois a gente pode resgatar coisas interessantes que foram feitas para outra linguagem.”





Suricato cita o exemplo de Bruno Mars, que segue a trilha de Michael Jackson. “Se der sorte, pois tem muitos anos de carreira pela frente, ele vai produzir muito ainda”, prevê. Diz que a música vive um bom momento, com fartura de produtores e estúdios, além da facilidade que os computadores trouxeram para as gravações.





“Tenho ouvido muita coisa boa por aí, acho que o próprio exercício leva à excelência. Acredito que o próprio sertanejo chegará ao momento em que vai começar a flertar com outros estilos, quando se saturar das mesmas ideias. Tudo que permanece estático morre”, prevê.

Dobradinha com o Barão

“Suricato é muito percebido como banda. Como adotei o formato homem band, as pessoas pensavam que eu estava fazendo uma coisinha aqui e acolá. Mas não. Concilio os dois projetos, consigo ter o melhor dos dois mundos: o meu solo e contribuir com os meninos do Barão agora nestes 40 anos da banda.”





.Álbum da banda Suricato

.10 faixas

.Universal Music

.Disponível nas plataformas digitais

“Não quero ser rotulado como roqueiro de calça e jaqueta de couro, pelo contrário. Quando penso em rock e guitarra, penso muito mais no Prince do que no Jimi Hendrix. É para onde gosto de mirar meu som, dando a ele maior amplitude no mundo e junto das pessoas.”Rodrigo ingressou no Barão Vermelho há cinco anos, mas garante nunca deixou de lado o projeto criado por ele em 2009. “Na verdade, entrou Suricato no Barão Vermelho”, diz.