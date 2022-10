Darcy Ribeiro é tema de filmes de Zelito Viana em cartaz no Canal Brasil

O mineiro Darcy Ribeiro lutou sem trégua pelos indígenas (foto: Fundação Darcy Ribeiro)



O centenário de nascimento do mineiro Darcy Ribeiro, sociólogo, educador e, sobretudo, defensor dos indígenas, é comemorado pelo Canal Brasil com dois documentários dirigidos por Zelito Viana, que serão exibidos nesta segunda-feira (31/10).



O inédito “Da terra dos índios aos índios sem terra” traz entrevista de Darcy ao cineasta, concedida em 1977. Registro dado como perdido após um incêndio, mas recuperado 45 anos depois, o filme traz fotografias de Sebastião Salgado.



Narrado pelo ator Marcos Palmeira, filho de Zelito, o documentário será exibido às 19h40. O filósofo e mestre em antropologia Gersem Baniwa, de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, também participa do filme.





Mais cedo, às 17h50, vai passar “Terra dos índios”, narrado por Fernanda Montenegro. Lideranças indígenas, sobretudo do Mato Grosso do Sul, revelam problemas enfrentados por suas tribos.



O longa mostra a luta dos caingangues, cadieus, caiuás-cajabis e xavantes para retomar a posse de suas terras em meio à ocupação irregular das reservas indígenas.