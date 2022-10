Yuri Marçal retira do ar vídeo sobre eleições após ameaças à sua noiva

Yuri ainda disse que está com amparo de segurança e jurídico, contando ainda que a atriz está em casa e bem (foto: Redes Sociais/ Reprodução)

O humorista carioca Yuri Marçal retirou do ar o vídeo “Vira Voto”, seu último quadro de humor abordando as eleições. O anúncio foi feito em redes sociaIS.



Em um vídeo de desabafo, ele explica que a noiva dele, a atriz Jennifer Dias, recebeu duas ameaças. “Dentre esses xingamentos, uma das ameaças tem a imagem borrada da placa do carro da minha noiva. Aí é complicado, porque envolve outra pessoa”, disse.

No mesmo vídeo, ele explica ainda que não é a primeira vez que recebe ameaças, já que há seis anos o mesmo aconteceu. Ele diz que ainda sofre as consequências delas e não quer colocar mais ninguém em risco.

"A gente tem que se proteger e principalmente quem a gente ama. Vou continuar a fazer piada com todo tipo de assunto, mas neste momento eu resolvi que se é este vídeo que está incomodando, eu arquivo. Em breve, esse pesadelo acaba", completou.

Yuri ainda disse que está com apoio de advogados e andando acompanhado de seguranças, contando ainda que a atriz está em casa e bem.

A atriz da série do Globoplay “Rensga Hits” já postou em suas redes sociais que está bem. “Amigos, estou bem e segura, estamos tomando todas as medidas legais cabíveis”. Na mesma mensagem, Dias lamenta ainda ter que lidar com esse tipo de situação e agradece pelo apoio e carinho dos fãs.