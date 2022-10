Ziraldo faz 90 anos em casa com a família e recebe homenagens em Caratinga

Mariana Peixoto





A festa em família, que começou no fim de semana em casa, no Rio de Janeiro, segue nesta segunda (24/10), a data oficial. “Vamos ficar todos coladinhos. Ele está velhinho, superdevagar, mas o humor não muda. É impressionante, ele tem uma ironia. Não é mole, não”, diz a diretora e roteirista Fabrizia Alves Pinto, a filha do meio de Ziraldo.









A Caratinga natal celebra Ziraldo ao longo desta semana, com exposição, entre outras atividades. Em sua terceira edição, a Feira Literária de Tiradentes (Fliti), que começa em 3 de novembro próximo, terá o artista gráfico como personagem central.





Há também a exposição “Mundo Zira – Ziraldo interativo”, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil – Brasília; a série de animação “O menino maluquinho”, recém-lançada pela Netflix, e edições especiais de alguns de seus livros.





Um deles é bem especial: “O pipoqueiro da esquina”, resultado da união de Carlos Drummond de Andrade e Ziraldo. Entre 1979 e 1981, o poeta publicou no Jornal do Brasil frases críticas e bem-humoradas, chamadas “pipocas”. Em 1981, o livro foi lançado – Ziraldo ilustrou cada uma das frases.





ACERVO

A obra vai ter uma reedição, em capa dura, pela Edições Filmes de Minas, de Tarcísio Vidigal, produtor de “Menino maluquinho: O filme”, longa dirigido por Helvécio Ratton, em 1995. Será lançado até o fim do ano, assim como o projeto on-line Instituto Ziraldo 3D, que vai disponibilizar parte de seu acervo.





Tal projeto, concebido por Daniela Thomas, primogênita de Ziraldo, e Adriana Lins, sobrinha do cartunista, vem sendo desenhado nos últimos três anos, quando foi oficialmente criado, no antigo estúdio do cartunista, o instituto que leva seu nome. Ambas participarão da FLITI, que preparou também a exposição “Era uma vez um menino de 90 anos”.





Ziraldo sempre trabalhou em casa, muito antes de o home office virar algo corrente mundo afora. Muitos anos atrás, vivendo em um apartamento na Lagoa Rodrigo de Freitas, ele comprou o andar superior e construiu uma escada ligando os dois imóveis. Sempre trabalhando muito, podia passar madrugadas no escritório/estúdio.





Mais tarde, mudou-se para um imóvel próximo, mas manteve os dois apartamentos contíguos. Seu estúdio continua no mesmo lugar. Em 2018, quando trabalhavam na curadoria de duas exposições em torno da obra dele, Daniela e Adriana pesquisaram a fundo o material. “Mesmo a gente, que imaginava que conhecia tudo, encontrou preciosidades que nunca tinha visto”, comenta Adriana.





As gavetas revelaram, por exemplo, um autorretrato dele deixando Caratinga aos 16 anos. Era inédito para a dupla. O acidente vascular cerebral (AVC) sofrido por Ziraldo, em setembro de 2018, que o deixou hospitalizado por quase um mês, o fez se recolher. “Hoje, ele participa a distância. Mas sabe passo a passo do que fazemos, e ficou feliz e surpresa com nossa atitude”, comenta Adriana.





CAIXAS

Junto com Daniela, mais uma pequena equipe de profissionais, já foram catalogados nove mil itens. “Ainda há caixas e caixas em que não mexemos. É fascinante entender como o Ziraldo produzia, e como não parava de trabalhar. Sempre tinha um livro em andamento, um desenho na prancheta”, diz Adriana.





Até o momento, o Instituto Ziraldo vem sendo mantido com recursos próprios. A ideia é encontrar patrocinadores para que a iniciativa possa crescer. O espaço atual, de menos de 200 metros quadrados, não permite visitação ao público – mas ele aceita pequenos grupos e pesquisadores.





Foi também no estúdio que Fabrizia passou boa parte da pandemia. Pesquisou ali o material para o documentário “Ziraldo – Era uma vez um menino”, que dirigiu – seu irmão Antonio Pinto fez a trilha sonora e Daniela Thomas, a pré-produção.





Lançado no final de 2021, no Festival do Rio e na Mostra de São Paulo, chegou ao público em maio passado, no Curta! – o canal volta a exibi-lo na manhã desta segunda. O documentário, que reúne entrevistas com Ziraldo ao longo de quatro décadas, também será exibido nas homenagens em Caratinga e em Tiradentes.





“Ao trabalhar com todo o acervo, vi coisas que nunca tinha visto. Uma das coisas mais lindas foi rever o boneco do livro do ‘Flicts’ (o preferido de Fabrizia). Sempre que faz um livro, faz um boneco com desenhos, colagens. E descobri aquilo no meio do arquivo”, comenta ela, acrescentando que a feitura do filme provocou nela outra reação, que traz uma relação direta com o Brasil de hoje.





“Eu estava ali presa por conta da pandemia, e vivendo as loucuras deste governo. O filme fala do Ziraldo tentando ser escritor, quadrinista. Com o golpe (militar) de 64, o sonho de todo mundo parou. Meu pai viveu o peso da ditadura, foi preso quatro vezes. Eu, trancada no estúdio, encontrei com o filme uma maneira de resistir, contando a história do meu pai, que sempre quis que o povo brasileiro leia, tenha informação”, afirma Fabrizia.





Ela estreou como diretora em 1998, ao lado de Fernando Meirelles, que também estreava na direção de longas, com “O menino maluquinho – A aventura”. O menino com a panela na cabeça, “nascido” em 1980, já vendeu 4,1 milhões de exemplares em 18 edições (e 135 reimpressões) da Melhoramentos, editora de Ziraldo há 42 anos.





A editora Leila Bertolazzi, que trabalha com a obra de Ziraldo na Melhoramentos, afirma que quando o título foi lançado não se imaginava que o sucesso seria imediato. “Foram impressos 10 mil exemplares e mais 15 mil apenas 30 dias depois (do lançamento).”

Para ela, houve de tudo um pouco na parceria com ele. “Livros que o Ziraldo criou sozinho e nos trouxe prontos, texto, projeto gráfico e ilustrações; projetos que foram desenvolvidos em conjunto; ideias que surgiram de uma conversa por telefone. Ziraldo sempre se envolveu de corpo e alma nos livros, e sempre escutou nossas sugestões.”





Com a chegada do cartunista aos 90 anos, a Melhoramentos vem lançando neste semestre novidades. “Bichinho da maçã” e “Menina Nina”, que completam 40 e 20 anos em 2022, respectivamente, ganharam edições comemorativas. O cartunista e editor Edra reuniu 45 cartunistas e 45 escritores para o livro “90 maluquinhos por Ziraldo – Histórias e causos”. Entre os convidados estão Angeli, Aroeira, Maurício de Sousa, Luis Fernando Veríssimo, Ruth Rocha e Zuenir Ventura.





PARA CELEBRAR ZIRALDO





>> Em Tiradentes





Da abertura (3/11) ao encerramento (6/11), boa parte da programação da 3ª Feira Literária de Tiradentes (FLITI) terá atrações em torno de Ziraldo. A exposição “Era uma vez um menino de 90 anos” será montada no Centro Cultural Yves Alves. Ao longo do evento, haverá cinco mesas de debates, com temas como o design brasileiro nas artes gráficas, as amizades, memória afetiva, humor e cidadania, lançamentos literários, montagens teatrais e a exibição dos dois longas de “O menino maluquinho” e os documentários “A turma do Pererê.doc” e “Ziraldo, era uma vez um menino”. Programação completa em fliti.org.br





>> Em Caratinga





A cidade natal do cartunista celebra sua trajetória ao longo desta semana. De hoje a sexta (28/10), o Casarão das Artes, centro cultural localizado em casa centenária no Centro de Caratinga, vai exibir a mostra “Coisas de Ziraldo”. A exposição reúne objetos, livros, revistas e fotografias do cartunista. Haverá também uma roda de conversa com artistas e produtores locais que conviveram com ele. A programação reúne ainda apresentação teatral, exibição da animação “O menino maluquinho”, da Netflix, e do documentário “Ziraldo, era uma vez um menino”.





>> Na TV





O documentário “Ziraldo – Era uma vez um menino”, dirigido por Fabrizia Pinto, será exibido nesta segunda (24/10), às 10h, no Canal Curta!