Vinicius de Moraes ganha homenagem no Mês da Criança

O maestro Felipe Magalhães e a Orquestra Sesiminas farão releitura instrumental do clássico de Vinicius e Toquinho (foto: Rafael Motta/Divulgação)





Celebrando o mês da criança, a Orquestra Sesiminas, sob a regência do maestro Felipe Magalhães, apresenta neste domingo (23/10), às 11h, no palco do Teatro Sesiminas, “A arca de Noé, de Vinicius”. O espetáculo, que conta com as participações especiais do cantor e educador musical Diego Musicopai e da atriz, palhaça, cantora, musicista e compositora Maria Tereza Costa, é inspirado em canções de Vinicius de Moraes (1913-1980) e Toquinho.





Integram a orquestra Elias Barros (spalla), Ravel Lanza, Vitor Dutra, William Barros, Henrique Rocha e Hozana Barros, Simone Poliana, Gláucia Borges, Olivia Maia, Filipi Sousa e Olga Buza (violinos), Cleusa Nébias, Gláucia Barros, Alex Evangelista e Claudison Benfica (violas), João Cândido, Firmino Cavazza e Antônio Viola (violoncelos) e Thiago Santos e Filipe Costa (contrabaixos).

Estrelas da MPB

O maestro explica que o espetáculo é baseado no disco de Vinicius e Toquinho, “Arca de Noé” (Ariola Records), lançado em 1980. O álbum marcou gerações e contou com a participação de nomes de Elis Regina (1945-1982), Chico Buarque, Milton Nascimento, Alceu Valença, Moraes Moreira (1947-2020), Marina Lima, Fábio Júnior e do próprio Toquinho, entre outros.

“Na verdade, originalmente, era um livro com poemas infantis de Vinicius, lançado em 1970. Depois, ele conheceu Toquinho e fizeram esse disco, cuja maior parte das músicas é de autoria dos dois, mas há também outras parcerias do ‘Poetinha’", afirma.





Magalhães afirma que esse disco marcou muita gente da sua e de outras gerações. “Vamos fazer o disco na íntegra, na mesma ordem. Só tem uma canção que achamos por bem não fazê-la, ‘Aula de piano’, pois tem um texto que acho que não seria bem interpretado nos dias de hoje”, comenta.





O espetáculo traz todas as canções na íntegra. “A Orquestra Sesiminas receberá o acréscimo de sopros, com flauta, clarinete, oboé, fagote e percussão. Apresentaremos arranjos muito legais do Fred Natalino, e faremos uma releitura orquestral desse repertório. A gente receberá ainda dois artistas que, além de cantores e músicos, têm um trabalho cênico, como é o caso da Maria Tereza, que é atriz e palhaça, e do Diego Musicopai, que também tem um trabalho com crianças.





“Além das músicas, o espetáculo tem brincadeiras cênicas e interação com a plateia. Enquanto um está cantando, o outro está fazendo alusões ao texto da música. Tenho certeza de que será divertido, tanto para as crianças quanto para toda a família”, diz o regente







“Os arranjos tiveram como base o próprio disco. Muitas músicas do álbum de Vinicius e Toquinho são para banda, com baixo, bateria, às vezes, um sopro aqui e outro ali. Então, essa versão orquestral, realmente, será uma releitura assim também. A gente contará com um quarteto de madeiras, com flauta, oboé, clarineta e fagote, além do baterista e percussionista Limão”, afirma Magalhães.

Villa, Santoro e Krieger

De acordo com o maestro, o espetáculo será o fechamento da série de concertos da Orquestra Sesiminas. “Mas a gente não vai parar. Teremos outras apresentações”, afirma, referindo-se à quinta-feira (27/10), às 19h, no Museu de Artes e Ofícios. É um concerto de músicas brasileiras, com Villa-Lobos (1887-1959), Carlos Gomes (1836-1896), Claudio Santoro (1919-1989) e Edino Krieger.





“A cantora lírica Melina Peixoto cantará a “Bachianas nº 5” (Heitor Villa-Lobos), entre outras obras. Será um concerto em comemoração ao centenário do edifício do Museu de Artes e Ofícios, que fica na Praça da Estação”, afirma.





O último concerto deste ano será realizado no dia 23 de dezembro, no Teatro Sesiminas. “Será um concerto de Natal e a gente já está preparando o repertório”, adianta.

REPERTÓRIO

“A ARCA DE NOÉ”

(Ernst Nahle e Toquinho)

“O PATO”

(Vinicius de Moraes, Toquinho e Paulo Soledade)

“CORUJINHA”

(Vinicius de Moraes e Toquinho)

“A FOCA”

(Vinicius de Moraes e Toquinho)

“AS ABELHAS”

(Vinícius de Moraes e Luis Enrique Bacalov)

“A PULGA”

(Vinicius de Moraes)

“A PORTA”

(Vinicius de Moraes e Toquinho)

“A CASA”

(Vinicius de Moraes, Sérgio Endrigo e Sérgio Bardotti)

“SÃO FRANCISCO”

(Vinícius de Moraes e Paulo Soledade)

“O GATO”

(Vinicius de Moraes, Toquinho e Luis Enrique Bacalov)

“O RELÓGIO”

(Vinicius de Moraes e Paulo Soledade)

“VALSA PARA UMA MENININHA”

(Vinicius de Moraes e Toquinho)

“FINAL – ARCA DE NOÉ”

(Rogério Duprat)

"A ARCA DE NOÉ, DE VINICIUS"

• Neste domingo (23/10), às 11h. Com Orquestra Sesiminas



• Teatro Sesiminas, Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia



• Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

• Informações: (31) 3241-7181.