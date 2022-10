Chris Lobo lança livro e álbum infantis neste domingo (23/10)

No show, Chris Lobo combina temas universais e diferentes modalidades artísticas (foto: Lu Gontijo/Divulgação )





Unindo contação de histórias, teatro e música, a psicóloga por formação Chris Lobo apresenta neste domingo (23/10) o show "Segredos de uma maleta mágica". O espetáculo é o lançamento do álbum musical digital e do livro homônimo escrito em parceria com Branca Maria de Paula.





Tratando temas universais próprios do desenvolvimento infantil, como o medo do escuro, preguiça de tomar banho, recusa em comer legumes e verduras, o show aposta na identificação e interação com a plateia na conscientização desses conflitos por meio de elementos lúdicos.



A música, executada por três instrumentistas no palco, se integra à história, aguçando as crianças ao longo da apresentação.





Desenvolvido para crianças, mas envolvendo toda a família, o livro e o disco são uma dobradinha entre as duas escritoras. Articulando a criatividade de ambas em forma de terapia para pais que tenham dificuldades pedagógicas na criação dos filhos, o projeto se utiliza de personagens para auxiliar em atividades cotidianas como tomar banho, escovar os dentes, ir para a escola, entre outros. As próprias luvas dos fantoches são feitas em molde adequado para uso dos pais.





"Às vezes, os pais não estão sabendo como brincar com as crianças. Por onde começar esse vínculo? A gente sabe que a criança compreende a dinâmica dos pais, a correria dos pais para trabalhar para sustentá-los, mas elas ficam carentes e os pais também ficam carentes. O elemento lúdico vem exatamente para proporcionar essa construção coletiva e servir de elo para essa aprendizagem," reflete Chris Lobo.



Para ela, qualquer pessoa pode ser um contador de histórias e o livro serve como ponto de partida para tal.

Livreto tutorial

O kit, composto de livro, álbum musical e luva artesanal, ainda vem acompanhado de um livreto com tutorial para se aproveitar ao máximo o potencial criativo da ideia, sendo possível dividir as histórias em até três partes cada de acordo com o interesse das crianças.





Há 12 anos trabalhando como cantora e compositora para teatro e contação de histórias, Chris Lobo conta que a recepção do público é sempre muito boa, levando os pais e demais familiares a participarem de seus espetáculos.





"Eu ponho todo mundo para pensar na criança interior, para os adultos se lembrarem de quando eram crianças. Eu valorizo muito os pais compartilharem a própria infância com os filhos. Conflitos e superações que tiveram, e acordar essa criança interna. Durante o show, eu gosto muito que os pais participem e estejam ali com as crianças deles. O pai é muito travado, sério, preocupado, às vezes, com outros problemas, aí eu trago esse campo lúdico dos pais também para o show," comenta.





Apoiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o espetáculo será realizado no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec, com ingressos a preços acessíveis. O kit com o livro e as luvas estará disponível para compra, assim como o álbum está disponível gratuitamente nas plataformas digitais.



"SEGREDOS DE UMA MALETA MÁGICA" • Livro de Christiana Lobo e Branca Maria de Paula • Brancanarrativas (48 págs.) • R$ 120 (Kit com livro + par de luvas criativas marcador de páginas com QR Code de acesso às músicas sacola)

ESPETÁCULO

• Neste domingo (23/10), às 16h

• Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec. Praça Sete, Centro. Informações para o público: 31 3201-5211

• Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), com venda antecipada no site Eventim

