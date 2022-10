Série sobre os bastidores do hip-hop estreia neste domingo

"The BMF documentary: Blowing money fast", versão documental da história dos irmãos Flenory contada em "BMF", tem entrevista com Lucille, a mãe dos traficantes (foto: LIONSGATE/DIVULGAÇÃO)



Qualquer história sobre a ascensão do hip-hop nos EUA esbarra na Black Mafia Family (BMF). Na Detroit dos anos 1980, dois irmãos de uma família da classe trabalhadora começam a distribuir cocaína, a partir de sua própria residência. Os anos passam e o negócio se expande para Los Angeles, St. Louis e Atlanta. Já nos anos 2000, é criado um braço do negócio no entretenimento, voltado essencialmente para o hip-hop.









É uma história de excessos, que envolve rixas da família, negócios de alto risco, assassinatos suspeitos e festas regadas a champanhe, com a presença da realeza do hip-hop. Quando fez 36 anos, por exemplo, Big Meech arrecadou em sua festa de aniversário US$ 100 mil para destinar a animais exóticos.





Ele é um dos nomes que dão depoimento na série. Está cumprindo 30 anos de prisão por tráfico – no ano passado, conseguiu redução de três anos na pena. Já Terry, que obteve a mesma condenação, conseguiu, há dois anos, ir para o regime de prisão domiciliar, em decorrência de problemas de saúde.





Outros depoimentos da série são de Lucille Flenory, mãe da dupla, do próprio 50 Cent e de White Boy Rick. Este último foi interpretado na série ficcional por Eminem. Mais jovem informante da história do FBI (começou a colaborar aos 14 anos), recebeu, aos 17 anos, uma condenação à prisão perpétua por tráfico. Depois de cumprir 27 anos da pena, foi libertado – e ganhou sua própria história, no filme “White Boy Rick”, em que foi interpretado por Matthew McConaughey.

“THE BMF DOCUMENTARY: BLOWING MONEY FAST”

Série documental em oito episódios. O primeiro estreia neste domingo (23/10), no Lionsgate. Novos episódios a cada domingo