Prêmio Multishow será entregue nesta terça (18/10), no Rio de Janeiro

Anitta concorre ao troféu de Artista do ano (foto: Valerie Macon/AFP )



Da redação

A 29ª edição do Prêmio Multishow será transmitida nesta terça-feira (18/10), a partir das 21h15, diretamente do Rio de Janeiro, pelo Multishow. Apresentada por Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada, a premiação celebra o poder da música brasileira.





O ponto de partida para o Prêmio Multishow 2022 foi a criação do Comitê de Diversidade. O grupo, com atuação perene, teve a missão de observar as últimas edições e sugerir transformações em diversas frentes.

Novas categorias e mais indicados

Como resultado desse processo, duas novas categorias surgiram: Voz do ano e Artista do ano, substituindo Cantor e Cantora do ano. Outra novidade é o número de indicados em cada categoria, que passa de cinco para oito nomes, abrindo possibilidades para mais artistas.





Esta noite, enquanto o público estiver chegando para a cerimônia, performances estarão rolando no pré-show, que será ambientado como se fosse um quarto de fã. A banda Jovem Dionísio, que dominou os virais nas redes com “Acorda Pedrinho", é a primeira a se apresentar, seguida de Thiago Pantaleão, que acaba de lançar um álbum e já estourou com a música “Desculpa por eu não te amar”.

Ana Castela, dona do hit “Pipoco”, e Priscilla Alcantara estarão juntas em performance especial. Para fechar, o rapper Xamã leva seu sucesso “Malvadão 3” para o pré-show.





A noite vai contar com performances de Thiaguinho, que fará medley de seus 20 anos de carreira, enquanto Ludmilla apresentará alguns de seus sucessos e sua nova música. IZA vai levar para o palco da premiação seu mais recente lançamento. Jão é outro nome confirmado, assim como a dupla sertaneja Diego e Victor Hugo.

Luísa Sonza promete performance diferente para a noite desta terça-feira (18/10) (foto: Mauro Pimentel/AFP)

Luísa Sonza com bailarinos

Luísa Sonza preparou musical com nova estética – estará acompanhada de balé, além de receber o rapper Xamã para participação especial. L7nnon vai se juntar a Biel do Furduncinho e Bianca para cantar “Ai preto”. E Gloria Groove trará alguns hits de seu álbum “Lady Leste” ao palco.

Linn da Quebrada e Larissa Luz homenagearão Elza Soares. Liniker estará com Dona Onete. E Planet Hemp recebe Criolo para apresentar recém-lançada “Distopia”.

Anitta, Gloria Groove, Gusttavo Lima, Jão, João Gomes, L7nnon, Ludmilla e Luísa Sonza concorrem ao troféu de Artista do ano. A premiação passou a contar com duas novas categorias e maior número de artistas indicados em cada modalidade.