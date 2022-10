Moinho na Praça Sete? Instalação de Djonga chama atenção em BH

Djonga também usa o moinho de vento na capa do disco (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Por Ana Raquel Lelles

Quem passou pela Praça Sete, no centro de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (13/10), foi surpreendido por um moinho de vento com uma pichação com a frase “O dono do lugar”. A obra, instalada no coração da capital mineira, gerou curiosidade curiosidade por ser algo inédito na área. Quem passou pela Praça Sete, no centro de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (13/10), foi surpreendido por um moinho de vento com uma pichação com a frase “O dono do lugar”. A obra, instalada no coração da capital mineira, gerou curiosidade curiosidade por ser algo inédito na área.

A intervenção é fruto de uma ação para divulgar o novo álbum do rapper belo-horizontino Djonga. O projeto será lançado ainda nesta quinta, às 18h, nas plataformas de streaming. Djonga lança, tradicionalmente, seus novos álbuns sempre no dia 13. O novo trabalho se chama '‘O dono do lugar'’ e tem como uma das referências o livro "Dom Quixote" (1605), do escritor espanhol Miguel de Cervantes.





Na capa do disco, divulgada ainda nesta semana nas redes sociais do artista, Djonga aparece jogando uma bomba em um moinho e é segurado por duas mulheres. “Uma experiência musical, sobre minha luta contra os moinhos de vento, contra inimigos maiores que eu, ou que não existem, uma reflexão sobre indústria da música, masculinidade preta. Sobre como as pretas que me cercam me seguram, sobre como meus filhos me salvam. Um disco que diz mais do que isso tudo, porque sou um geminiano impetuoso demais pra seguir o protocolo”, escreveu na legenda.